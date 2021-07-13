أخبار تؤكد انفصال أصالة عن زوجها الجديد بعد ثلاثة أشهر فقط!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال المطربة أصالة، عن زوجها الجديد النائب البرلماني، بعد زواج لم يستمر لمدة 3 أشهر.

وقرر الثنائي الانفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة، خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة.

يذكر أن أصالة انفصلت فيما قبل عن زوجها السابق المخرج طارق العريان بعد 12 سنة زواج وقصة حب شهد عليها الوسط الفني أثمرت عن طفلين.

والجدير بالذكر أن أصالة، ظهرت بـ(لوك) جديد، نشرته على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستجرام)، وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها معبرين عن إعجابهم بهذا اللوك.

وظهرت أصالة بشعر قصير و(قَصة البيكسي)، وصبغة باللون الأصفر الذهبي، وعلقت: (ما اجمل روحك و ضحكتك عندما يعبران اي صوره تلتقطها عدسه سعيدة الحظ تحسدها عليها عدسات المصورين الاخرين).

وتفاجأ جمهورها بطلتها الجديدة، وعبر الكثيرون عن اعجابهم بـ(اللوك)، واستغرب البعض الاخر، معلقين ان (اللوك) جريء ولكنه يليق بها.