أصالة نصري تهدد أنغام بعد تجاهل الأخيرة لها..هل ستعود المشاكل بينهما مُجدداً!

عاد موضوع خلاف الفنانة السورية أصالة نصري مع زميلتها الفنانة المصرية أنغام إلى الواجهة مُجدداً بعد تصريحات نصري

"لسا ما ردت علي..بس رح روح عليها على البيت مع صديقاتنا المشتركين ورح كسر البيت عليها تكسير"!

تصريحات ومحاولات أصالة نصري اعتبرها البعض أوفر خاصةً أن أنغام كانت قد قررت أن تقبل اعتذارها أمام العلن كنوع من الرد لا أكثر ولا أقل ومن بعدها لم تجب على أي إتصال أو مكالمة من أصالة عبر هاتفها الخاص.

وجاء في اعتذار أصالة عبر حسابها "من دون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض ..كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه"

وردت عليها أنغام بـ "كلنا بنغلط يا أصاله ويحسب لك ان عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير اني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف"

أصالة نصري وخلافها مع أنغام!

بالعودة لأصل الخلاف فقد كان بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي لديه زوجة أولى وأولاد منها، إذ أن قرر أنغام المفاجئ بالزواج من رجل متزوج صدم أصالة لأن الزوجة الأولى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان مما دفع الفنانة السورية لإتخاذ موقف من أجل خاطر زوجها على حساب صديقة عمرها.

محاولات الصلح كانت قائمة قبل أن تتطلق أنغام من الموزع الموسيقي الذي عاد لزوجته الأولى وأولاده وبعد أن تطلقت أصالة من طارق العريان إلا أن الفنانة المصرية كانت قد أخذت قرار نهائي بعدم مسامحة أصالة وأكدت أن الموضوع لا رجعة فيه بتاتاً خاصةً أن محاولات الصلح جاءت تحديداً بعد طلاق أصالة مما جعلها تعتبر الأمر محاولة إنتقام لا أكثر ولا أقل.

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