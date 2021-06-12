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أصالة نصري تغادر الحفل بسبب نانسي عجرم...والجمهور "مشكلتك الوحيدي"؟!

منشور 12 حزيران / يونيو 2021 - 11:21
أصالة نصري ونانسي عجرم
أصالة نصري ونانسي عجرم

تواجدت المطربة السورية أصالة نصري أمس في العاصمة اللبنانية بيروت لحضور حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار.

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أصالة والتي تألقت بفستان أحمر ولوك جديد من ناحية الشعر تم تداول فيديوهاتها من الحفل بشكل كبير من قبل رواد السوشال ميديا، ومن بين هذه الفيديوهات كان مغادرة أصالة لـ ساحة الرقص مباشرةً بعد أن تم بث أغنية نانسي عجرم الشهيرة "بدنا نولع الجو".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الموقف الذي أبدته أصالة فتح باب الهجوم عليها من قبل محبي عجرم الذين علقوا بـ "مشكلتك الوحيدي نانسي عجرم" قاصدين أغنية الأخيرة التي صدرت أمس وجاء فيها "أنا مشكلتك الوحيدة اللي مستحيل تنحل….من هلأ لأخر عمرك ع قلبك قاعدة رح ضل "!

خلاف أصالة نصري ونانسي عجرم!

بالعودة لأصل الخلاف الذي بدأ منذ سنوات كان قد تم تداول فيديو من برنامج نصري الحواري "صولا" وهي تتحدث فيه عن فنانة تدعي البراءة وهي من الداخل إنسانة خبيثة وسهتانة، وهمست بإسم الفنانة لـ زميلتها أميمة التي كانت ضيفة الحلقة، وبالنظر للفيديو فإن التعليقات أجمعت أنها قصدت نانسي عجرم.

مع الجدل الكبير وقتها شاركت أصالة تغريدة جاء فيها بما معناه "أنها تحب نانسي عجرم وأن ابنتها شام تحب أغانيها ولا يمكن أن تسيء لها"!...تغريدة أصالة وقتها لم تشهد أي إنتشار كبير وبقي موضوع الخلاف متواجداً في الأفق.

أصالة نصري

نانسي عجرم كانت قد حلت ضيفة منذ سنتين عبر برنامج "مجموعة إنسان" وتطرق الحديث لأول مرة عن خلاف أصالة الشهير لترد بـ "لا أعرف إن كانت أصالة قصدتني بحديثها في ذلك الفيديو أم لا، ولكني صراحة ليس عندي خلاف معها، قد تكون هي لديها خلاف معي، ولكني لا أعرف السبب"!

وتابعت نانسي أن آخر لقاء جمعها بأصالة كان في مهرجان موازين في المغرب، وتحدثا وقتها عن أبنائهما وعن الفن، وأنهت الموضوع بأنها تحب ما تقدمه أصالة وتحترمها فنيًا.

من بعدها في عام 2020 علقت نانسي عند سؤالها عن طلاق أصالة وطارق العريان بـ أنها تدعمها لما هو بصالح أصالة وأولادها…...ووقتها أيضاً تجاهلت أصالة تصريحات نانسي ولم تعلق عليها!
 

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