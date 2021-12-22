أدهم نابلسي يتخذ خطوة جريئة بعد اعتزاله..ويحسم الجدل حول "الفن مش حرام"

ما يزال الفنان الأردني أدهم نابلسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد قراره المفاجئ باعتزال الغناء نهائيًا، فقد انقسم محبيه ومتابعيه بين مؤيد لقراره وبين معارض ومنتقد.



أدهم النابلسي وتحريمه الغناء



وحسم أدهم نابلسي الجدل حول بعض النقاط التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بينها تحريمه الغناء والفن، فخلال لقاء له مع قناة "رؤيا" أوضح أنه لم ينطق كلمة حرام في فيديو الاعتزال خاصته، بل تحدَّث عن شخصه وقراره الشخصي حيث أكَّد أنه غير مؤهل للحكم على الفن أو الافتاء بحرميته وحلاله.

وأوضح أنه لم يشعر بالارتياح في المجال الفني كما يشعر أي شخص في مجال عمل لا يرغب به، وأكد أن عائلته وأصدقائه كان يعلمون رغبته بالاعتزال منذ أن بدأ مسيرته الفنية، فلطالما أخبرهم بذلك.

أدهم نابلسي ورأيه بمنتقديه



أما بالنسبة لمنتقديه، أشار نابلسي أنه يحترم جميع الأراء فمن الطبيعي أن ينقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، لكنه سعيد برد الفعل الإيجابي.

أدهم نابلسي يحذف أغانيه من قناة "يوتيوب"



اتخذ الفنان خطوة جريئة فلم يقرر الاعتزال فحسب بل أقدم على حذف مجموعة أغاني له من قناته على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، حيث كشف أنه حذف 10 أغاني إلى الآن، أما بشأن الأغاني الأخرى فهو ينتظر لحين انتهاء بعض الاجراءات التي تخوله لحذف البقية.



أدهم نابلسي وجديده بعد الاعتزال



أما بشأن أعماله القادمة، أكد نابلسي أنه سيقدم أعمال جديدة تبرز شخصيته الحقيقية للجمهور، لكنه لم يحسم الجدل بعد عن طبيعتها.



أدهم نابلسي وتراجعه عن قرار الاعتزال



أما بشأن تراجعه عن قرار الاعتزال، أكَّد أن ذلك مستحيل وغير وارد إطلاقًا فلو كان يفكر بذلك ما كان ليعلن ذلك لجمهوره.

🔴 حصري: أدهم نابلسي عن إمكانية تراجعه عن قرار الإعتزال " لو ممكن أن أعود عن قراري ما كنت أعلنت" …



التفاصيل : https://t.co/3k9NbpMhiL pic.twitter.com/1x5VKyIWKX — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 21, 2021



