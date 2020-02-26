أدهم نابلسي يكتسح ترند يوتيوب بأحدث أغنياته "بتعرف شعور"

تصدّر الفنان الأردني أدهم نابلسي قائمة الترند على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية، وذلك بعد طرحه لأحدث أعماله الفنية "بتعرف شعور" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

واستطاعت أغنية أدهم نابلسي الجديدة أن تحصد أكثر من 5 مليون مشاهدة خلال أقل من ثلاثة أيام فقط على طرحها، وحتى الآن لا زالت في قائمة الترند في موقع يوتيوب، "بتعرف شعور" من كلمات علي مولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي والفيديو كليب من إخراج ياسر سامي.

وكان أدهم نابلسي قد قام بتوجيه رسالة إلى محبيه بعد نشره لأغنيته الجديدة وعلق قائلًا: " إن شاء الله تعجبكم..شكرًا على كل كلمة حلوة بتكتبوها"، لتلاقي كلماته آلاف الإعجابات والتعليقات.

وكان الفنان أدهم نابلسي قد طرح آخر أعماله الغنائية قبل 6 أشهر، وهي أغنية "حدا ما بينتسى"، والتي حصدت 14 مليون مشاهدة، في حين أن أنجح أعماله على يوتيوب حتى الآن أغنية "هوه الحب" حيث وصلت إلى 157 مليون مشاهدة والتي طرحها قبل عام من الآن.

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