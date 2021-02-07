الدكتورة يومي تصرخ على أحد الأطفال المتسولين وتسحب النقود منه.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا مقطع فيديو وُصف بالمستفز للفاشنيستا اللبنانية يومي والتي تُقيم في دبي منذ مدة جيدة.

وأظهر المقطع يومي وهي تجلس في سيارتها للتفاجأ بطفلة تطلب المال من أجل أن تشتري الحليب لشقيقها وبادرت الفاشنيستا بإخراج المال من حقيبتها وما إن أعطته للفتاة حتى تفاجأت بتعليق الفتاة "هاي ما بتكفي" لتصرخ عليها يومي بإعادة المال ومحاولة شد النقود من يدها لتبتعد الفتاة عن السيارة.

وأثار الفيديو المتداول غضب الجمهور الذي اتهمها بأنها عديمة الرحمة ومغرورة في حين دافعت نسبة جيدة عن الفاشينيستا وعلقوا أن بعض المتسولين يتمادون على الشخص الذي يقدم لهم يد المساعدة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها فيديو مثير للجدل الفاشينيستا، إذ سبق وأن تم تداول فيديو آخر وهي ترتدي مجوهرات من الألماس وتتراقص أثناء إحدى جلسات التصوير ومن بعدها أطلت على الجمهور وعلقت "المجوهرات الي لابستها ثمنها مليون ريال وأكيد هالمبلغ قليل بحقي أنا أستاهل أكثر"!

وكانت التعليقات وقتها "اجت على السعودية انشهرت عطوها وجه رجالهم كأنهم مش شايفين بنات أما لما كانت في لبنان محد كان عارفها ولا داري عنها مع كل اللي بتعمله المفروض ما تنشروها اذا بتزعجكم"..وتابع أحدهم "الشعب السعودي يساهم في رفع قيمة اي سلعة حتى لو كانت خرطي .... لعبتها صح"..وكان هنالك تعليق "الغلط مو بيها الغلط بللي يتابعها وينطيها مشاهدات"

كما تم تداول فيديو لها منذ مدة بعد إحيائها أحد الأنشطة في المملكة العربية السعودية، وظهرت في الفيديو برفقة السائق الخاص وهو يتغزل بها وبجمالها وحضورها خلال أحد الأنشطة، وأثار الفيديو غضب كبير بسبب طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين السائق والراكب واعتبر البعض أن الفيديو فاضح ولا أخلاقي.

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