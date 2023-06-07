أرنولد شوارزنيجر يصدم الجميع: "تحرشت بالنساء لـ30 عامًا"

كشف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر أسرارًا صادمة تخص حياته الشخصية في فيلم وثائقي يتناول جوانب مختلفة من حياته، والمقرر عرضه على منصة "نيتفلكس" العالمية خلال هذا الأسبوع.

أرنولد شوارزنيجر: "تحرشت بالنساء على مدار 3 عقود"

واعترفت أرنولد، البالغ من العمر 75 عامًا، أنه تحرش بالعديد من النساء على مدار 3 عقود من عمره، رغم أنه نفى الاتهامات التي وجهت إليه سابقًا بشان مزاعم تتعلق بالتحرش.

وقال أرنولد في الفيلم الوثائقي: "صحيح أنني كنت أشارك في مجموعة من الأفلام الصاخبة، وقمت بأشياء لم تكن صحيحة، كنت أعتقد أنها كانت أمورا مرحة في ذلك الوقت، لكنني أدرك الآن أنني أسأت إلى أشخاص، وأود الاعتذار منهم بشدة، إنني آسف لأن هذا ليس ما أحاول القيام به".

ولفت أرنولد إلى أن دفاعه عن نفسه في بادئ الأمر كان رد فعل أولي على المزاعم، لكنه مع مرور الوقت شعر أن لا شيء يبرر التحرش، قائلًا: "الآن، يمكنني أن أنظر إلى الأمر. لا يهم حقا الوقت الذي حدثت خلاله تلك الأشياء حتى لو كانت قبل 40 عاما، هذا كان خطأ، انسوا كل الأعذار".

أرنولد شوارزنيجر يعترف بعلاقته الغرامية

وتطرق أرنولد في فيلمه الوثائقي للحديث عن مواضيع شتى تتعلق بمسيرته في هوليوود، وفترة عمله كحاكم لولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى فضائحه الشخصية.

واستذكر أرنولد لحظة لزوجته ماريا شرايفر وأطفالهم بأنه كان على علاقة مع مدبرة منزلهم، ميلدريد باينا، والتي أنجب منها ابنًا يدعى جوزيف باينا، ويبلغ الآن من العمر 25 عامًا.

وقال:"ذهبت أنا وماريا للاستشارة مرة واحدة في الأسبوع، وفي إحدى الجلسات قالت المستشارة "أعتقد اليوم أن ماريا تريد أن تكون محددة جدًا بشأن شيء ما. إنها تريد أن تعرف ما إذا كنت أنت والد جوزيف، شعرت أن قلبي توقف، بعدها قلت الحقيقة"؛ ما أدى إلى سحقها وتدميرها.

ولفت أرنولد إلى أنه كان على علاقة غرامية عام 1996، إذ لك يكن يعرف أن لديه طفلًا، لكن كلما كبر الطفل كلما بدا الأمر واضحًا بالنسبة له.

يقول أرندولد: "لقد سببت ألمًا كافيًا لعائلتي بسبب حماستي، كان على الجميع أن يعاني. كان على ماريا أن تعاني. كان على الأطفال أن يعانوا. جوزيف ووالدته والجميع".



