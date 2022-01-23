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أرنولد شوارزنيجر يتعرّض لحادث سير في لوس أنجلوس.. وهذه التفاصيل

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:35
أرنولد شوارزنيجر
أرنولد شوارزنيجر

تعرّض النجم "أرنولد شوارزينجر" لحادث سير في لوس أنجلوس، حيث أفادت التقارير بأن النجم البالغ من العمر 74 عاماً، لم يتعرض لاي اصابات بسبب حادث السير.

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تفاصيل حادث السير الذي تعرّض له النجم أرنولد شوارزينجر

أفادت تقارير الشرطة بأن أرنولد تعرّض لحادث تصادم بين أربع سيارات مما اسفر عن اصابة شخص واحد فقط، ونشرت الشرطة صور الحادث والذي أظهر سيارة دفع رباعي كبيرة فوق سيارتين وبينت الصور مدى قسوة الحادث

وأكّدت التقارير وجود أرنولد في مكان وقوع الحادث ولكنه لم يتم القبض على أحد واستبعد أن يكون السبب تعاطي المخدرات، ونُقلت امرأة مصابة إلى المستشفى بعد ان ثببت اصابتها بسبب الحادث

وكان آرنولد يقود سيارته عند وقوع الحادث حيث وقع التصادم أثناء دورانه للخلف بينما كان يواصل المرور عبر الإشارة فانتهت بالسيارة وهي تنقلب وتصدم بسيارتين.

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أرنولد شوارزينجر يعلن طلاقه رسمياً

وعلى الصعيد الشخصي أعلن النجم آرنولد شوارزينجر عن طلاقه رسمياً من زوجته ماريا شريفر وذلك بعد اجراءات طلاقهما المعلّقة في المحاكم منذ ما يقارب الـ 10 سنوات.

وكانت تسوية الملكية بين الطرفين هي من عطلت اجراءات الطلاق طوال تلك السنوات الماضية الطويلة

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