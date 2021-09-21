أروى عمر تكشف معاناة مشهورات "سناب شات" من مرض المؤخرات.. والمتابعون يستذكرون فيديو رقصها!

هاجمت نجمة السوشيال ميديا اليمنية أروى عمر مشهورات "سناب شات" بسبب تعديهن الحدود الأخلاقية بمحتواهن الجريء في استعراض أجسادهن.

شاركت أروى عمر متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" عدة فيديوهات تستهجن فيه تصرفات المشهورات في جذب المشاهدات عبر استعراض مؤخراتهن، وقالت بغضب: " السنابات عبارة عن عرض المؤخرات، الوحدة تخلص تصوير المقطع وفي النهاية تحط آخر سنابة لها عرض مؤخرتها، إيش فيه؟ إيش صاير؟".

وأوضحت عمر أنها صدمت من بعض المشهورات اللواتي اتبعن طريق استعراض أجسادهن، وأشارت أن مشاهدتهن تصيب المرء بالصداع النصفي وخاصة أن البعض يصوِّرن بناتهن وأمهاتهن.

وردَّت عمر على من يحاول تذكيرها بحادثة رقصها أمام رجل، وأنها غير مخوَّلة للحديث عن الموضوع بعد فعلتها الفاضحة، حيث قالت: "أنا ما نسيت نفسي وكل انسان يغلط ويتعلم من غلطه، لكن الغلط لما أجلس أكرر في غلطي واجلس ابين مؤخرتي واصورها 24 ساعة، اعطيني مقطع بي مقطع وانا جسمي برا وباين وانا مو لابسة ملابس".

وأوضحت أن عالم الشهرة دفعها لارتكاب الكثير من الأخطاء لأنها كانت حديثة على ذلك العالم، وأعربت عن ندمها لتصرفاتها.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومؤيد، فمنهم من استذكر انتقادها لرقص نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني ومن بعدها أطلَّت بفيديو وهي ترقص أمام رجل، فعلَّق أحدهم: "تذكرين يوم قلتي ليش السنابات كلها رقص وهند ترقص علشان تشتهر !!!!! كلها يومين تمشين على نفس النهج".

وعلَّق آخر ساخرًا: " دافعين عليها ومكبرينها علشان يعرضونها،يعني معقول يدفعوا عليها كل هالفلوس وبالاخر يخبونها؟".

وعكتبت إحداهن: " مسويه طالعه منها ماتنتقد شي الا تسوي اخس منه مالت عليها ليتها تترك الشهرة وتربي ولدها ترتاح وتريح".

وعلَّقت أخرى: " هوو كلامها صحيح بس هي من الناس الي تنتقد وبعدها تسويها بكره تكبر زي غيرها وتعرضها بسناب".

يذكر أن أروى عمر قضت 6 أشهر في السجن بعد إلقاء القبض عليها إثر تورطها بعدة قضايا، وقد رجح البعض أنه اعتقلت بعد تداول أخبار عن اعتقال الأمن السعودي لإحدى المشهورات بتهمة المخدرات، لكنها خرجت عن صمتها ونفت مزاعم المخدرات وكشفت أن سبب سجنها هو حسابها على "سناب شات".