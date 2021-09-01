اليمنية أروى عمر تكشف سبب سجنها.. فهل المخدرات وراء ذلك؟

قضت نجمة السناب اليمنية أروى عمر 6 أشهر في السجن بعد إلقاء القبض عليها إثر تورطها بعدة قضايا، وقد رجح البعض أنه اعتقلت بعد تداول أخبار عن اعتقال الأمن السعودي لإحدى المشهورات بتهمة المخدرات.

وقررت أروى عمر االخروج عن صمتها ونفي الشائعات التي تفيد تورطها بقضية مخدرات عقب خروجها من السجن، وكشفت السبب الحقيقي وراء إلقاء القبض عليها عبر بث مباشر شاركته مع متابعيها عبر موقع "إنستغرام".

وقالت عمر في المقطع: "سبب توقيفي سنابي.. هذه باختصار، لا هي مخدرات ولا كلام فاضي.. قضيتي تعتبر سبب مشكلتني سنابي.. هذا هو باختصار.. فلا أحد يجلس يطلع كلام ويقول مدري إيش".



ابن أروى عمر يناشد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وكان ابن أروى قد نشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليفرج عن والدته عبر مقطع فيديو مخفيًا وجهه، وأضاف الصبي أن رجال الأمن أخبروه أنهم سيأخذون والدته لنصف ساعة إلا أنها لم تعد للبيت منذ 15 يوم تقريباً.

وتداول الجمهور الفيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي وتضمنت التعليقات "يكسر الخاطر ومهما صار هذا بزر وجاهل ليش يقولوا له كذا ويحفظوه كلام اكبر منه راح يتعقد ويتحطم، ليش ماقالوا امك مسافره وترجع مادري ايش هالعالم اللي ماتميز بين عقلية الجاهل من العاقل".

وأضاف آخر: "استغلال الطفولة في أبشع صورها وقد يكون من تغطية وجهه انه لا يمت لها بصلة لذا فبركة واستغلال للطفل بمقابل اوبدون".

أروى عمر في ظهورها الأول بعد خروجها من السجن

وكان أول ظهور لعمر خلال حسابها في سناب شات وهي في أحضان والدها الذي انهار بالبكاء، كما أنها شاركت صُورة وهي تحتضن والدتها التي استقبلتها لحظة خروجها من السجن.

خطيب أروى عمر

أروى والتي هي أم لطفل واحد من زواجها السابق كانت قد أعلنت منذ فترة خبر خطوبتها من شاب مقتدراً مالياً قدم لها مبلغ نصف مليون ريال كمهر إضافةً إلى تسجيل البيت باسمها وغيرها من الشروط. هوية خطيب أروى كانت مجهولة حتى فاجأت الجمهور بفيديو لهما معاً، مما أثار سخرية رواد السوشال ميديا من خطيبها ووصفوه بـ "المتشبه بالنساء" بسبب لون شعره وتصرفاته.