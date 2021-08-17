أروى عمر والظهور الأول من بعد قضية المخدرات!

أطلت مشهورة السناب شات ذات الجنسية اليمنية أروى عمر لأول مرة على جمهورها بعد غياب دام لأشهر بسبب تورطها بقضية مخدرات.

أروى عمر أطلت من خلال حسابها في سناب شات وهي في أحضان والدها الذي انهار بالبكاء، كما أنها شاركت صُورة وهي تحتضن والدتها التي استقبلتها لحظة خروجها من السجن.

يذكر أن القصة تعود لـ شهر آذار من العام الحالي بعد تداول هاشتاق أروى عمر نتيجة غيابها لـ 15 يوم وقتها قبل أن يتم ربط الأمر بتورطها بقضية مخدرات بعد تصريح رسمي من الجهات الأمنية حول إلقاء القبض على مشهورة سناب شات.

في تلك الفترة تم تداول فيديو لـ ابن أروى عمر يناشد فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن يتم الإفراج عن والدته، واضاف الصبي أن رجال الأمن أخبروه أنهم سيأخذون والدته لنصف ساعة إلا أنها لم تعد للبيت منذ 15 يوم تقريباً.

ولد مشهورة السناب #اروى_عمر يبكي ويناشد بإرجاع امه بعدما تم القبض عليها في قضية ( مجهولة )



" قالوا لنا نص ساعة ويرجعونها والحين لها 15 يوم مارجعت "



وش قضيتها ؟؟؟؟ pic.twitter.com/gIHebkDT3a — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) March 2, 2021

أروى عمر تنتقد هند القحطاني!

يذكر أن أروى كانت قد تعرضت لهجوم شديد منذ مدة بعد أن ظهرت في فيديو وهي تؤدي إحدى الرقصات المشهورة عبر تطبيق تيك توك أمام أحد الشبان، وبدأت بهز وسطها وتأدية حركات راقصة بيدها.

ولاقى الفيديو انتشار كبير عرضها لهجوم كبير من الجمهور وأحد أسباب الهجوم كان سخريتها منذ فترة من الناشطة السعودية هند القحطاني ووصفها لها بعجوز النار إضافةً إلى انتقاد رقصها وملابسها التي تظهر بها أمام جمهورها.

بالحديث عن مشكلة هند القحطاني وأروى فقد كانت الأخيرة هي من أطلقت الهجوم، إلا أنها عادت واعتذرت بمداخلة هاتفية خلال أحد البرامج وأكدت أن وصفها لـ هند بـ عجوز النار خاطئ وأنها لم تقصد ذلك، كما أكدت أن انتقاد هند كان بسبب ملابسها غير المناسبة والتي لا تليق بعمرها خاصةً أنها أُم ولديها أطفال.

خطيب أروى عمر !

أروى والتي هي أم لطفل واحد من زواجها السابق كانت قد أعلنت منذ فترة خبر خطوبتها من شاب مقتدراً مالياً قدم لها مبلغ نصف مليون ريال كمهر إضافةً إلى تسجيل البيت باسمها وغيرها من الشروط. هوية خطيب أروى كانت مجهولة حتى فاجأت الجمهور بفيديو لهما معاً، مما أثار سخرية رواد السوشال ميديا من خطيبها ووصفوه بـ "المتشبه بالنساء" بسبب لون شعره وتصرفاته.

لا طبعاً ماتستاهلين .. وينه ابراهيم لايكون اللي شعره اشقر ولا بويه هذي ولا ايش ؟ pic.twitter.com/djDndwSOZi — you (@iyosuef) October 22, 2020

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