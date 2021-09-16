أسماء لمنور تتحدث عن طفلها المصاب بالتوحد.. وتؤكد: "غير نادمة على الطلاق"

حلَّت الفنانة المغربية أسماء لمنور ضيفة في برنامج ABtalks مع الإعلامي الاماراتي أنس بوخش، وتطرَّقت للحديث عن مواضيع شخصية أبرزها واقعة طلاقها من زوجها عصام الشرابطي وطفلها المصاب بالتوحد.

كشفت أسماء لمنور أن حادثة طلاقها من زوجها الملحن التونسي عصام الشرابطي لم تتم بشكل ودي، فهي من قامت بخلعه، وأوضحت أن تجربة طلاقها دفعتها للتأكد من أن مؤسسة الزواج غير مناسبة لها على الإطلاق، ولن تفكر بالزواج من مرة أخرى، وأكَّدت أنها غير نادمة على هذا القرار.

وكشفت لمنور أن ابنها آدم، الذي سيبلغ عامه العاشر بعد أسابيع قليلة، مصاب بطيف التوحد وتحديدًا متلازمة "أسبرجر"، وأشارت أنها دائمة الخوف عليه ومتعلقة به بشكل كبير فهي من اعتنت به وقامت بتربيته لوحدها عقب انفصالها عن الشرابطي.

وأوضحت الفنانة صاحبة الصوت العذب أن ابنها حاد الذكاء، وتضطر لإبعاده عن الأجهزة الالكترونية والهواتف منذ حوالي الـ7 سنوات لأنه يخضع لبرتوكول علاجي؛ الأمر الذي يدفعها لتلقينه دروسه الأونلاين بنفسها من أجل إبعاده عن جهاز "الآيباد".

يذكر أن أسماء لمنور والشرابطي تزوجا عام 2008، وتكلل زواجهما بطفلهما "آدم"، إلَّا أنهما لم يكشفا عن أسباب الانفصال.

وبالعودة إلى لقاء لمنور مع الإعلامي اللبناني "نيشان"، كشفت أن طليقها لا يسأل عن ابنهما نافية أخبار منعها له من التواصل معه أو زيارته.

وأوضحت لمنور أنها تلعب دور الأم والأب في نفس الوقت في علاقتها مع ابنها، وأسمت الأمر بـ(مابا)، وهي مزيج بين كلمتي (ماما و بابا).

وحينما سئلت الفنانة حول شعورها بعد الطلاق وما تتعرض له المرأة من تعليقات وشعور بالانكسار بعد حدوث الطلاق أوضحت أنها ليست من النساء اللاتي يعانين من وصمة الطلاق التي تلاحقهن في حياتهن من هذا اللقب وأوضحت : "تفرق في حالة طلقت أم خلعت .. أنا خلعت .. لهذا لم يحدث الانكسار".