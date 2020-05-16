أشرف بن شرقي غاضباً "أنا مش غبي"..وسقوط مضحك في برنامج رامز مجنون رسمي!

اللاعب المغربي أشرف بن شرقي كان ضيف برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" من تقديم رامز جلال.

تعليق أشرف على مقالب رامز خلال السنوات كان "المقالب التي يقوم بها صعبة أوي"، ثم عندما تفاجأ بـ رامز علق بـ "يا نهار أسود".

رد فعل اللاعب كان نوعاً ما متماسكاً وهادئاً على الرغم من ذلك هان يهدد رامز بالإنتقام.

سقوط أشرف بالفخ الأخير كان مضحكاً بالنسبة للجمهور، إلا أنه تقبل أيضاً الموقف بروح رياضية وبقي حذراً خوفاً من الوقوع في فخ أخر وعلق بغضب "أنا مش غبي"، إلا أنه سرعان ما عانق رامز.

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