ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بأحدث ظهور من كورنيش الإسكندرية..والجمهور "مفيش كورونا"!

تداولت الصفحات الفنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور للممثلة المصرية "ياسيمن صبري" برفقة زوجها رجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة" من شوراع الإسكندرية وبالتحديد على الكورنيش.

الصورة نالت إنتشار كبير وعلق الجمهور على البساطة الذي ظهر فيها الثنائي، فقد إختارت ياسمين قميص جينز بسيط، أما أبو هشيمة فظهر بـ توب أسود.

ما لفت نظر الجمهور هو أن الثنائي لم يتخذ أي إجراءات واضحة في الصورة من فيروس كورونا المنتشر في مصر، إذ أنهم لم يرتديا "ماسك، وقفازات"، مما عرضهما لهجوم كبير وأنهما من المخالفين لقوانين الحجر الإجباري.

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