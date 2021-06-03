أصالة بإطلالة ذهبية في زفاف الأميرة حصة.. وفيديو يثير قلق معجبيها حول حالتها النفسية

تألقت الفنانة السورية أصالة في حفل زفاف الأميرة حصة، الابنة الوحيدة للملك سلمان بن عبدالعزيز، من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، ولا بد من إطلالة تناسب هذا الحفل الملكي الفخم.

شاركت أصالة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مجموعة صور لإطلالتها الذهبية الأنيقة من توقيع دار الأزياء " rehaimiz"، فارتدت فستانًا باللون البيج المائل إلى الوردي من قماش الشيفون والمُزيَّن بدوائر براقة صغيرة، كما جاء بياقة عريضة باللون الذهبي، وحددَّت خصرها بحزام ذهبي عريض، وزادت من جمال الإطلالة بشال ذهبي طويل.

وأشارت أصالة أن الفستان مستوحى من سحر العلا في المملكة العربية السعودية، وكتبت: ".. وقد اهتمّ بظهوري سيّدات أخوات أتشرّف بأنّي أصبحت منّهم وبينهم أخواتي الرّاقيات من عائلة تفخر الدّنيا بها ( الرّحيمي)، الفكره مستوحاة منّ قطعة حباها الله بجمال عظيم وسحر لايُصدّق، العلا مكان في وطن روحي السعودية".

وأكملت أصالة إطلالتها الشبابية بتصفيفة شعر إلى الوراء وغرة منفوخة في المقدمة، واعتمدت مكياج من درجات الوردي والنود.





وأرفقت المطربة السورية صورها بتهنئة للأمير حصة، وكتبت: " تشرّفت بحضور فرح أميره بأخلاقها وسموّها وإخلاصها لعائلتها ووطنها .. سموّ الأميره حصّه بنت سلمان بن عبد العزيز حفظه وحفظها الله.. كانت ليلة غير اعتياديّه بسيطة راقيه كلّ مافيها ومن فيها حلو ومُفرح .. عنوان هذه الليله إخلاص وشعور نبيل مُطمئن".

وتابعت: "أدعو الله أنّ يُسعد أميرتنا الغاليه وأنّ يكتب لها أيّام حلوة قادمه تتصاعد بالفرح والاستقرار وأنّ يرزقها الله ذريّة صالحه كما هي لأهلها أطال الله بعمرهم ورحم غاليتها وغالية كلّ منّ عرفها والدتها سموّ الأميره سلطانه السديري .. حفظ الله السعوديه شعباً وقيادة وأرض طاهره".

أصالة في بروفات حفل الزفاف

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبروفات الحفل، حيث تظهر أصالة في إحداها بمظهر غريب، فأثناء غنائها مع الفرقة الموسيقى تميل إلى الأمام بشكل مفاجئ ومبالف به ثم ترفع رأسها فجأة، وتقوم بحركات غريبة بيديها.

وعلَّق أحدهم: "واضح انهم سحبوها من فوق السرير وجابوها البروفة وهي نايمة".

وأبدى آخر قلقه مُعلقًا: "الوضع ما يطمن".

ماجد المهندس يقبل يد أصالة

كما انتشر مقطع فيديو يجمع أصالة والفنان العراقي ماجد المهندس من بروفات الحفل، حيث تمسك أصالة بيد ماجد ممازحةً ما دفع الأخير لتقبيل يدها.

أصالة تتعرض للانتقاد بسبب إطلالتها

وفي وقت سابق، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة أصالة معتقدين أنها الإطلالة التي اختارتها لحضور حفل الزفاف عقب انتتشار صور تجمعها بماجد المهندس وعدة فنانات أخريات قيل أنها التقطت في الحفل، فعلَّقت إحداهن: "حتى بزواج الأميرة ما تعرف تلبس".

تظهر أصالة مُرتديةً فستانًا أيفوري من قماش الساتان مفتوح من الأمام على شكل حرف V، وتزيَّنت بمجموعة من الإكسسوارات، وسرَّحت شعرها بطريقة فوضوية مموَّجة، كما اعتمدت مكياج عيون دخاني كثيف واعتمدت حمرة شفاه باللون الوردي.

اصالة وماجد المهندس في حفل زفاف الأميرة حصة بنت سلمان. ✨ pic.twitter.com/QbZEkai4pM — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 30, 2021

وقد نشر حساب "صور آل سعود" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عددًا من صور حفل زواج أقامه شقيق العروس الأمـير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه، وكان من بين الحضور في الحفل الملكي أصالة وماجد المهندس والمغنية المغربية أميمة طالب، وغيرهم.