أصالة كامل تمارس تقبيل الشفاه أمام الجمهور!!

شاركت الإعلامية المصرية أصالة كامل والتي عرفها الجمهور من خلال برامج الأطفال عبر شاشة الـ MBC3 فيديو جديد لها عبر حسابها في تيك توك.

الفيديو دارت فكرته حول شكل الفتاة عند تقبيلها من الشفاه، وبدأت أصالة بالفيديو من تخيل نفسها وهي تتلقى القبلة وأثار الفيديو غضب الجمهور وسخريته بعدة تعليقات كان منها "كمية استفراغ غير طبيعيه لكل شخص يلبس ثوب مو ثوبه"..وتابع آخر "شو يلي عم بصير مع البنات وين الاخلاق الحياء الادب الله يهدي بنات المسلمين"..وجاء في تعليق أحدهم "حرمات كان الاطفال يحبونه".

أصالة اتجهت منذ لحظة خروجها من برنامج الأطفال الذي كان يُقدم عبر محطة MBC 3 بستايلها وشكلها إلى جهة أخرى تماماً مليئة بالجرأة والإغراء. وتم تداول صُورة جيدة لها أظهرتها بتسريحة شعر قصيرة جداً أما عن ملابسها فقد ارتدت توب أسود جريء بفتحات جانبية مع بنطلون جينز.

هذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها أصالة حديث السوشال ميديا، فقد صرحت منذ مدة بأنها قامت بعملية تجميل لمنطقة الذقن "تكساس"، كما أنها نفخت شفاهها بالفيلر، ونفت أنها قامت بأي عملية تجميل لأنفها وأن سبب التغير فيه هو خسارتها لـ 15 كيلو غرام من وزنها دفعةً واحدة. وجاء تصريح أصالة بعد التغير الملحوظ في وجهها ومهاجمة رواد السوشال ميديا لها لأنها ما تزال صغيرة في العمر وأنها جميلة من دون الحاجة لمثل هذه العمليات.

نبذة عن أصالة كامل

أصالة كامل من مواليد 21 يونيو 1995، وهي إعلامية وممثلة وعارضة مصرية ولدت في القاهرة أنهت دراستها الثانوية وبدأت مشوارها الفني في الخامسة من عمرها حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية وكانت تعمل كمذيعة ومقدمة برامج في قناة إم بي سي 3، ولكن في عام 2020 تركت تقديم البرامج وقررت الإتجاه إلى مشاريع بعيدة عن الإعلام.

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