ماجد المهندس وأصالة ضيوف زفاف الأميرة حصة.. وانتقادات لإطلالة الفنانة السورية!

احتفل القصر الملكي السعودي مؤخرًا بعقد قران الأميرة حصة الابنة الوحيدة للملك سلمان بن عبدالعزيز من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود.

ونشر حساب "صور آل سعود" على موقع التدوين "تويتر" عددًا من صور حفل زواج أقامه شقيق العروس الأمـير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه، وكان من بين الحضور في الحفل الملكي الفنانة السورية أصالة والمغني العراقي ماجد المهندس، والمغنية المغربية أميمة طالب.

ستايل شعر اصاله يحسسك الصوره قديمة — 💎 (@pshpyt23) May 30, 2021

وأطلَّت أصالة نصري مُرتديةً فستانًا أيفوري من قماش الساتان مفتوح من الأمام على شكل حرف V، وتزيَّنت بمجموعة من الإكسسوارات، وسرَّحت شعرها بطريقة فوضوية مموَّجة، كما اعتمدت مكياج عيون دخاني كثيف واعتمدت حمرة شفاه باللون الوردي.

وانتقد رواد موقع "تويتر" إطلالة أصالة في الحفل، واعتبروها غير ملائمة بتاتًا، فكتبت إحداهن: "حتى بزواج الأميرة ما تعرف تلبس".

حتى بزواج الاميره ماتعرف تلبس — ّ (@nveht) May 30, 2021

وعلَّقت أخرى: "ستايل شعر اصاله يحسسك الصوره قديمة".

ستايل شعر اصاله يحسسك الصوره قديمة — 💎 (@pshpyt23) May 30, 2021

وباركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي للأميرة، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام": الف مبروك للغاليه قلب القلب الاميره الاخت الحبيبه الصديقه اميرتنا الغاليه الاميره حصه بنت سلمان بن عبدالعزيز على الامير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود ربي يبارك لهم ويتمم عليهم ويجمع بينهم في خير، ادعوا لها فهي اجمل من عرفتها وفيه مخلصه محبه كريمه صديقه اليتامى والمساكين."

الأميرة حصة

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز تزوج من ستة نساء في فترة حياته وقد أنجبت بعضهن أما البعض الآخر فلا، وله العديد من الأبناء الذين توفوا منذ زمن.

وتعد الأميرة حصة هي الابنة الوحيدة للملك سلمان من زوجته الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت عن عمر يناهز (71) عامًا إثر مرض عانت منه. وصُلي عليها عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.