أصالة تتعرض للهجوم بسبب آمال ماهر.. ومطالبات بإلغاء حفلها

شن المغردون حملة شرسة على الفنانة السورية أصالة نصري، مطالبين بإلغاء حفلها الغنائي المقرر إقامته بمتحف الحضارات في مصر.

مطالبات بإلغاء حفل أصالة نصري

وأطلق المغردون هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة" و"أصالة غير مرحب بها" عبر موقع "تويتر"، لافتين إلى أن الفنانة المصرية آمال ماهر الأحق بإحياء الحفل، لاسيما أنها من نجمات مصر اللواتي يتمتعن بصوت عذب وجميل، مشيرين إلى أن لها الأحقية في تقديم الحفل.

آمال ماهر تتصدر تويتر

وتصدر اسم الفنانة المصرية آمال ماهر موقع "تويتر" في مصر؛ إذ طالب الجمهور باستبدالها بأصالة، إذ كتبت إحداهن: "

وكتبت إحداهن مهاجمة المنظمين: "لو بحثوا حول متحف الحضارات في محيط 1000 متر فقط لوجدوا آلاف المطربات أفضل من أصالة ولكن وللأسف بعض المصريين يحبون من يسئ إليهم ويهينهم ولهذا حرصوا علي وجود هذه العفنه في حفل متحف الحضارات، ثم يأتون ويقولوا الرياده والقوة الناعمه المصريه، خسئتم يامن طلبتوها.. إلغاء حفل أصاله".



وأضاف آخر: "فين مطربتنا المصرين فين امال ماهر احسن وحده ممكن تغني في مكان عظيم زي ده انما اصاله الاجءه الي بتاكل علي كل المواءد الي نكرت خير مصر عليها لاء".

وعلَّقت أخرى: "#ألغاء_حفل_أصاله الأنسانه دي ملهاش خير في بلدها وناكره للجميل . وهناك من يفرضها على المصريين كملكه مصريه . وهاتغني في متحف الحضاره ..رغم أن عندنا اصوات من السماء وفي غايه الجمال زي #آمال_ماهر وناس كتير مش واخده فرصتها بسبب التطفل .ياريت تفعلو الهشتاج ده عشان يوصل للعالم".

