أصالة تثير الجدل برفض ارتداء علم سوريا.. فما الحقيقة؟

أحدثت الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الجدل وموجة من التساؤلات، بعد تناقل مقطع فيديو مجتزأ لها تظهر فيه ترفض ارتداء العلم السوري الذي يرمز لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في حفلها الأخيرة بمدينة أسطنبول التركية.

أصالة نصري تتعرض للهجوم

في التفاصيل، وقفت أصالة على خشبة المسرح رفقة فتاتين صغيرتين، إذ قدمت لها إحداهما وشاحًا أبيض كتب عليه عبارة باللغة العربية، ألبسه إياها منظم الحفل، فيما منحتها الأخرى وشاحًا بدا أشبه ما يكون بعلم سوريا؛ وجاء رد فعل أصالة بأن حملته وأعطته لمنظم الحفل دون ارتدائه، لاستكمال حفلها الغنائي.

وشن مؤيدو النظام هجومًا شرسًا على أصالة بعد رفضها إحاطة عنقها بعلم سوريا التابع للنظام، إلَّا أن مقطع فيديو آخر بيَّن أن الوشاح ليس علم سوريا بل علم العراق.

ودافع الكثيرون عن أصالة، فعلَّقت إحداهن: "مو ضروري تحط اي شي اهيا جايه تغني و تمشي لا تلبس وشاح و لا علم و لا قلم".

وأضاف آخر: "شو هالدراما ش هالاوفره من الاعلام والناس ؟؟ واذا كان علم سوريا ومالبسته ؟ ليش عندكم فكره ان اللي يرفض يلبس العلم يعني مايحب دولته ؟ ليش هالسطحيه؟"، وعلَّقت ثالثة: "هي حرة ليش مافي بروسكم غير اصالة كل انسان حُر بتصرفاته ومحدا الو عليها ضربة لازم".

