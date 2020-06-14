أصالة تطرح أحدث أغانيها "جيتني مكسور" باللهجة الخليجية

كشفت الفنانة أصالة نصري عن أحدث أعمالها الغنائية يوم السبت، وهي أغنية بعنوان "جيتني مكسور" قامت بأدائها باللهجة الخليجية، وحصدت خلال 24 ساعة أكثر من نصف مليون متابعة على موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي لسيروس، وهي ليست المرة الأولى التي تغني فيها أصالة باللهجة الخليجية، ومن بين أشهر أغانيها الخليجية: "اسمع صدى صوتك"، "روح وروح"، "متى أشوفك"، "توك على بالي"، "شموخ عزي" وغيرها الكثير.

ومن المقرر أن تطرح أصالة المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة القادمة، حيث بحسب آخر التقارير الصحفية، فهي حاليًا تستعد لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو من كلمات وألحان محمد رحيم.

الجدير بالذكر، أن أصالة كانت خلال الفترة الماضية حديث الجمهور والصحافة، وذلك بسبب الانفصال الذي حدث بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام لأكثر من 14 عامًا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: