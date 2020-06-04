نادين نسيب نجيم "وجودي قلل من طلب الممثلات السوريات"..وما علاقة القضاء؟

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بعدة تصاريح نسبة لـ الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم جاء فيها:

"لا فضل لأي ممثل سوري عليي كفوا عن السخافات..هنالك دائما هجوم عليي من قبل الممثلات السوريات لأن وجودي على الساحة الفنية قلل من طلبهم للمشاركة في المسلسلات وخاصة سلافة معمار وكاريس بشار"

نادين بدورها لم تلتزم الصمت، وعلقت على التصريحات بـ "لا صحة لهذا الكلام ولم أصرح بتاتاً بهذا الكلام و سوف أقاضي من نشر هذا الخبر الكاذب عن لساني لخلق الفتن وأطلب من هذه الصفحات بسحب هذا المنشور الكاذب فوراً وشكراً".

لا صحة لهذا الكلام ولم أصرح بتاتاً بهذا الكلام و سوف أقاضي من نشر هذا الخبر الكاذب عن لساني لخلق الفتن وأطلب من هذه الصفحات بسحب هذا المنشور الكاذب فوراً وشكراً pic.twitter.com/di7rKCFm5T — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) June 3, 2020

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنسب تصريحات لـ نادين في محاولة لدب الخلاف بينها وبين الممثلات السوريات وخصوصاً "سلافة معمار وكاريس بشار".

نادين التي تغيبت لـ أول مرة منذ سنوات عن الشاشة الرمضانية بسبب فيروس كورونا الذي عرقل تصوير مسلسلها القادم "2020" تمكنت من تصدر حديث السوشال ميديا خلال الموسم الرمضاني بعد أن عبر الجمهور عن شوقهم لها وأن الموسم الرمضاني ناقص من دونها، إلا أنها تمكنت من تخفيف خزن جمهورها وشوقهم عن طريق إعلان استكمال تصوير المسلسل القادم والذي يجمعها بالنجم السوري "قصي خولي" للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان 2019.

مسلسل 2020 تدور أحداثه حول عصابة تحت قيادة رجل مهم الذي يقوم بدوره الفنان “قصي خولي” أما عن دور نادين فهي شريكة قصي في نفس العصابة وستطل نادين بدور محجبة على الأغلب لأنها كانت قد شاركت صور لها بالحجاب من الكواليس.

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