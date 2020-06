نادين نسيب نجيم "وجودي قلل من طلب الممثلات السوريات"..وما علاقة القضاء؟

بعتذر الصورة منا كتير واضحة و نظيفة لانه اخدتها سلفي عن المراية لما كنت عم صور مسلسل ٢٠٢٠ ☺️ حبيت شارككم فيا من وحي رمضان 🙏🏻 أحبائي رمضان كريم لجميع اخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم و هل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة اوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة 🙏🏻 رمضان يجمعنا حتى لو كنا بالبيت #خليك_بالبيت

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Apr 24, 2020 at 7:53am PDT