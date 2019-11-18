عمرو دياب يثير الجدل بعد تجاهله التام لعيد ميلاد توأميه كنزي وعبدالله

انطلقت التساؤلات والفرضيات بشكل كبير خلال الساعات الماضية حول الفنان عمرو دياب وحياته الشخصية، وذلك بعد أن تجاهل بشكل كامل الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد توأميه كنزي وعبدالله، حيث أنه لم ينشر أي شيء في هذا الخصوص على مواقع التواصل.

وكان هذا الأمر مثيرًا للجدل لدى الكثيرين، خاصة أن الأم زينة عاشور احتفلت بهذه المناسبة من خلال مشاركة صورة لأولادها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا أحبائي..كلاكما كبر بالنسبة لي الآن..أحبكما لأبعد الحدود".

من ناحية أخرى، أحيى الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، بحضور أكثر من 30 ألف شخص، وكان قد فاجأ الجميع عندما أجرى للمرة الأولى في تاريخه الفني لقاء صحفي في الكواليس قبل دخوله للمسرح، وهو الأمر الذي لم يعتاد عليه محبي النجم المصري طوال السنوات الماضية.

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