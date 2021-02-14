أصالة نصري تتحدث عن انفصالها من طارق العريان.. ما حدث معها لا يصدق!

عُرض أمس الجزء الأول من مقابلة الفنانة السورية أصالة نصري ضيفة عبر برنامج "سهرانين" والذي من تقديم الفنان المصري أمير كرارة.

خلال اللقاء تطرق الحديث للوضع العاطفي لـ أصالة وخاصةً بعد طلاقها من المخرج الفلسطيني طارق العريان على أثر خيانة لها مع فنانة صاعدة تبين أن إسمها "نيكول سعفان".

وصفت أصالة ما حدث معها بـ آلم الروح وأنها تفضفض للمقربين والأصدقاء وحتى للأطباء المختصين بعلم النفس، كما وأضافت أنها لأول مرة تشعر بألم الروح من جراء ما أصابها. أصالة أكدت أن أكثر شخص كان قريباً منها هو شقيقها "أنس" الذي تعب معها ودعمها خلال مرحلة الإنفصال.

وحاول الجمهور بدوره دعم فنانتهم المفضلة عن طريق تعليقات مليئة بالحب والتي كان من بينها "اصاله مجروحه حتى وصلت لمرحلة الم الروح وهذا اصعب الم تحس روحك هي الي تعبت وشفاها صعب جداً واذا شفيت ماراح ترجع نفس اول"..وتابع آخر "طارق خسررر اوي مش قادره افهم ازاي يضيع الحب ده كله والله حيندم اوي ان شاء الله ويرجعلها حقها وكرامتها اصاله جميله وطيبه فعلا منه لله"..وكان هنالك تعليق "اول مرة تتكلم بدون ما تفول طروقا. هذخ عبرة لكل النساء كي لا يبالغن في حب الرجل و لا بجعلنه محور حياتهن الاساسي. لان الالم يكون بقدر الحب".

يذكر أن أخبار الطلاق والخيانة كانت قد انتشرت خلال نهاية عام 2019 وسط صمت من الطرفين، إلا أن أصالة اضطرت لإعلان الأمر رسمياً خلال عام 2020 بمنشور جاء فيه "منتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

وفي نهاية عام 2020 فوجئت الفنانة السورية بصورة تجمع طليقها برفقة حبيبته الجديدة مع أصدقائها المقربين لتشارك الصُورة عبر حسابها وتعلق بـ "هي أقسى صورة أنا مرقت علي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي 30 ساعة وأنا قاعده بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والست العزيزه اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلا؟ وللا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران".

إلا أنها عادت وحذفت المنشور بعد أيام قليلة وقررت المضي في حياتها لتتناسى الخيانة والغدر الذي تعرضت له سواء من الأصدقاء أو طليقها الذي تزوجته لمدة 14 عام.

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