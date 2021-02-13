حمل ياسمين صبري يوقعها في ورطة...وهذه هي ردة فعل أحمد أبو هشيمة!!

تداولت الصفحات الفنية خلال الساعات القليلة الماضية خبر مفاده أن النجمة المصرية ياسمين صبري حامل بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

الكاتب الصحفي المعروف أيمن عبد النور الذي أكد خبر الحمل علق بأن ياسمين صبري لم تكن ترغب في أن يطغى اهتمامها بنجاحها في عالم الفن على تحقيق حلم الأمومة، وأضاف نور الدين أن أحمد أبو هشيمة تلقى خبر حمل ياسمين صبري بسعادة وفرحة كبيرة.

المصادر وأضافت أن حمل ياسمين أوقعها في ورطة بسبب عمل رمضاني قادم، إلا أن الأغلب أكد أنها كانت بإنتظار خبر الحمل ولذلك لم تعلن عن أي ارتباط فني رسمي والأيام القليلة القادمة ستكشف حقيقة موضوع التواجد ضمن المنافسة الرمضانية.

في نفس السياق، كانت ياسمين قد تصدرت الترند بعد أن شاركت مجموعة من الصور أظهرتها إلى جانب زوجها في حفل عيد ميلادها الـ 33، واختارت الممثلة لإطلالتها فستان مميز من دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "دولتشي آند غابانا"، وبلغ سعر الفستان 29 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 1800 دولارًا أمريكيًا.

يذكر أن ياسمين صبري احتفلت بعقد قرانها وزفافها يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، وصاحب الإحتفال الذي أُقيم في قصر أبو هشيمة بحضور الأهل والمقربين الكثير من الضجة بسبب إرتداء ياسمين لحذاء بنقشة النمر الأمر الذي ربطه الجمهور بملابس الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي كانت الزوجة السابقة لـ أبو هشيمة، خاصةً أن ياسمين أيضاً كانت قد ارتدت فستان بنقشة النمر خلال فترة الخطوبة وهو شبيه لفستان هيفاء أثناء فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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