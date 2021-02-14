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الراقصة ناريمان عبود تفارق الحياة وسط صدمة كبيرة من زوجها وسام الأمير.. هكذا نعاها!

منشور 14 شباط / فبراير 2021 - 07:34
وسام الأمير وزوجته
وسام الأمير وزوجته

صُدم الوسط الفني وخاصةً اللبناني بخبر وفاة الراقصة الاستعراضية "ناريمان عبود" بعد أن أعلن الخبر الحزين زوجها الفنان اللبناني وسام الأمير.

وشارك وسام تغريدة مؤثرة عبر حسابه في تويتر جاء فيها "يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية"... وتابع أمير " ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات..الله يرحمك يا اميرة"!!

على الرغم من أن وسام لم يكشف سبب وفاة زوجته إلا أن المصادر أكدت أن الراحلة كانت قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال بداية السنة 2021 وبالتحديد عشية رأس السنة، وعانت من مضاعفات الفيروس خلال الفترة الماضية حتى وفاتها.

وبدورهم وجه نجوم الفن  التعازي لزوج الراحلة وكان من بينهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي جمعها الكثير من الأعمال الفنية مع وسام، وشاركت تغريدة جاء فيها "ضيعان الناس المحبة والطيبة..هالدنيا بلا وفا عم تغيب عنا أحبابنا..إنشاء الله تكون نفسها بالسما"!

أما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فقد شاركت تغريدة جاء فيها "شو قاسية هالحياة وغدّار الموت، زعلت من قلبي وسام، الله يرحم ناريمان ويصبركن على غيابها ويكون حدكن بهالمصيبة، قلوبنا معكن"!

بينما غردت زميلتها إليسا بـ "ما عم صدّق شو هالخبر الحزين ومصدومة أدي الحياة ظالمة يا الله شو كنت حبا. من كل قلبي زعلت على ناريمان الملكة بكل معنى الكلمة. الله يصبّر قلبك يا وسام، ويعزيك مع عيلتك على هالمصاب..فعلأ خسارة"!

وشاركت الإعلامية اللبنانية "رابعة الزيات" بدورها تغريدة مؤثرة وهي عبارة عن أول ظهور رسمي للثنائي من خلال برنامجها وارفقته بتعليق "كانت المرَة الأولى التي يطلّان معاً في برنامج في برنامج تلفزيوني وكان يناديها بـ الأميرة، كم هي قاسية هذه الحياة ، الرحمة لروحك ناريمان عبود ولك الصبر وطول العمر وسام الأمير"

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