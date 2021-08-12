أصالة نصري تتزوج للمرة الثالثة.. ومعلق "دي مبتفوتش فرصة وتتجوز"

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل بزواجها للمرة الثالثة في حفل زفاف عائلي عقد قبل يومين.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج أصالة من حبيبها بعد علاقة حب سرية، وحضر حفل الزفاف الذي أقيم في مصر كل من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وتأتي هذه الشائعات بعد إعلان خطوبة أصالة من النائب المصري أحمد عبد المجيد، حيث أكد صديقها المقرب الفنان جو رعد الخبر بفيديو شاركه عبر حسابه الخاص الأخبار، وهنأها على زواجها الثالث وفاجئ الجمهور بإعلان خبر خطوبة ابنتها شام الذهبي أيضاً للمرة الثالثة.

ردود أفعال المتابعين على زواج أصالة نصري

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الحادثة، فعلَّق أحدهم: "و العدة أخبارها ايه ده مافات شهرين على طلاقها المزعوم".

وكتب آخر: "الحمدلله اخير طارق العريان ارتاح من مطاردتك له".

وعلَّق آخر: "هذا يارقم من الازواج هي بنتها عروس واولادها اطفال هؤلاء الاشخاص كل عقلهم يتزوجون مره ومرتين وثلاثه معتازه ايه هذه الست؟؟؟؟؟؟".

كتبت إحداهن: "دي مبتفوتش فرصة وتتجوز".

زيجات أصالة نصري

يذكر أن أصالة نصري كانت متزوجة من أيمن الذهبي سابقاً وانفصلت عنه بسبب موضوع الخيانة، وجاء الطلاق بعد زواج دام لـ 14 عام وأثمر عنه نجليها "خالد وشام".

أما بالنسبة لزوجها الثاني، فقد تزوَّجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه طفلين توأم هما "علي" و"أدم"، لكنها انفصلت عنه بعد 14 عامًا على زواجهما بسبب خيانته لها مع الممثلة الصاعدة نيكول سعفان تصغره بـ30 عامًا.

أما بالنسبة لخطيبها الذي انفصلت عنه، فهو أحمد عبد المجيد وحاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان "أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء" كما أنه دخل الانتخابات النيابية خلال سنة 2020 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية".