أصالة نصري تتغنى باللهجة المغربية باستخدام الذكاء الاصطناعي

ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون الذكاء الاصطناعي لدمج أصوات نجومهم المفضلين على أنغام أغاني لفنانين آخرين، حتى بات من الصعب الكشف ما إذا كان التسجيل الصوتي مزيفًا أم حقيقيًا!

أصالة تغني باللهجة المغربية

ولجأ المستخدون للذكاء الاصطناعي لوضع صوت الفنانة السورية أصالة نصري على الأغنية المغربية "جروحي / اللي كانت عمري" الخاصة بالمغنية المغربية رجاء بلمير.

وجاء في مطلع الأغنية: "سبابي ناس لي تلاقيني و ضل تشكيلي.. سبابي لخوف لي راكبني صباح و ليلي.. سبابي طريق لي كتبان لي مضلامة.. ف طريق ل vida شحل دلحفاري كنسكفي.. ف بلاد الفرص جيب الأب و لوح CV..بالسيف أ نفسي من لعباد ضلي تعيف..بسيف الشباب تقصد بحورا وسط ضلمه ضلمه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، فكتبت إحداهن بصدمة: "بالكاد عرفتها تتكلم الدارجة المغربية"، وعلَّقت أخرى: "أصووولة يجنن صوتها بالمغربي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يسمع فيها أصالة تغني باللهجة المغربية، إذ سبق أن تعاونت مع الفنانة أسما لمنور في الأغنية المغربية "سيد الغرام"، التي طرحتاها قبل 5 شهور تقريبًا.

ديو غنائي يجمع أصالة وأديل

وفي وقت سابق، تداول المتابعون مقطع فيديو لديو غنائي يجمع اصالة والمغنية البريطانية العالمية أديل في أغنية Rolling In the Deep أي "متجهين نحو الأعماق".

وغَّنت النجمتان مقطع من الأغنية، التي جاء في مطلعها:

"There's a fire starting in my heart.. Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark..Finally I can see you crystal clear.. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare".

وابدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بصوت أصالة في الأغنية الأصلية الخاصة بـ"أديل"، إذ كتبت إحداهن: "جباره اصاله الأغنيه جايه على نبرتها بالمللي"، وأضاف آخر: "فديت أصولتي ياناس قسم بالله حافظ كل أغانيها".