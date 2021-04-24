نسرين طافش تتغزل بـ حبيبة طارق العريان...وتوجه لطشة لـ ياسمين صبري!

تتصدر الفنانة السورية نسرين طافش الحديث خلال الفترة الحالية بسبب الإنتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها بأحد مشاهد مسلسل "المداح" الذي يُعرض حالياً وهي تضع الرموش داخل غرفة المستشفى.

الإنتقادات كانت من باب أن الممثلات العرب دائماً ما يقدمن المشاهد الحزينة والتي تظهر بها البطلة بحالة سيئة بمكياج كامل وهو ما دفع نسرين للرد بقوة وتوضيح ما يحصل بعدة تغريدات جاء فيها:

"بالوقت يلي الغالبية والحمدلله أشادوا بالاداء والصدق بشخصيتي بمشهد صدمة رحاب بموت ابوها ومع تحقيق مسلسل المداح نسبة مشاهدات عالية طبيعي البعض و هم الأقلية ما رح يعجبهم الموضوع .. بالتأكيد النقد البناء المحترف يحترم .. أما النقد الأجوف المبني على باطل فهو تعبير عن (غل) بنجاح احدهم"

متل ما شفتو بصور حادث سارة في الوجه الاخر في التغريدة السابقة المصداقية بالمكياج لانو حادث سيارة لكن اول مرة بحياتي بسمع انو الاغماء الفجائي في الو مكياج معين 😂 يعني اذا وحدة كانت حاطة مسكرة فقط وانصدمت وأغمي عليها لازم تصحى من الاغماء و تروح تغسل المسكرة و ترجع تكمل الاغماء 🤦🏻‍♀️ — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 22, 2021

وتابعت نسرين "متل ما شفتو بصور حادث سارة في الوجه الاخر في التغريدة السابقة المصداقية بالمكياج لانو حادث سيارة لكن اول مرة بحياتي بسمع انو الاغماء الفجائي في الو مكياج معين يعني اذا وحدة كانت حاطة مسكرة فقط وانصدمت وأغمي عليها لازم تصحى من الاغماء و تروح تغسل المسكرة و ترجع تكمل الاغماء"

نسرين عادت وأكدت تغريداتها بلقاء لصالح إحدى المواقع الفنية أنهُ كان هناك مشهد آخر قبل الإغماء ومن الطبيعي أنه عندما يغمى عليها لن تستيقظ وتزيل الرموش أو الماسكرا التي كانت تضعها...وتابعت نسرين "لما يكون في حادث سيارة بهالحال أكيد لازم يكون شعر منكوش وفي مكياج حادث.

الجملة الأخيرة التي أطلقتها نسرين اعتبرها البعض لطشة لـ زميلتها الممثلة المصرية ياسمين صبري والتي كانت قد أطلت خلال الموسم الرمضاني السابق بمشهد أظهرها بكامل أناقتها ومكياجها داخل غرفة العمليات بعد تعرضها لحادث إنقلاب سيارة.

من جهة أخرى، شاركت نيكول سعفان الحبيبة الجديدة للمخرج طارق العريان صُورة جديدة لها برفقة نسرين طافش وعلقت الأخيرة بـ "حبيبتي" مما أثار حفيظة البعض لأن نيكول كانت السبب في طلاق أصالة نصر من طارق بعد زواج دام لـ 14 عام وأثمر عنه طفلين

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