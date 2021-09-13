روان بن حسين تتمنى الارتباط بعد زواج أصالة نصري.. "عقبالي"

يبدو أن زواج الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن قد قلب مواجع الفتيات العزباوات من بينهن الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين.

شاركت أصالة نصري متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها الحالي وأرفقته بكلمات عاطفية تعبر فيها عن مدى حبها له، وهو ما أثار عواطف روان بن حسين التي تمنَّت الزواج هي كذلك، إذ علَّقت على المنشور: " الف الف الف مبروك ياعمري انتي تستاهلي الخير والسعاده، تستاهلي الحب.. الله يخليكم لبعض وعقبال كل البنات وانا اوّلهم".





وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعقيب على تعليق بن حسين، فكتبت إحداهن: "انتي بذات يارب يزوجك الشخصصص الي يعشق ترابك".

وعلَّقت أخرى: "وانتي تستحقين شخص يعاملك ك انك اخر امراه ف الحياة ، الله يكتب لك السعاده والعوض الجميل".

وشملت إحدى المتابعات الفنانة اليمنية بلقيس بالدعوة، وكتبت: "عقباااالك نفرح فيكي انتي وبلقيس".

يذكر أن بن حسين كانت متزوجة من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف لكنها انفصلت عنه العام الماضي بعدما شهدت علاقتهما الكثير من الخلافات والاضطرابات والاتهامات المتبادلة من بينها ادعاء الفاشونيستا أن زوجها نقل لها مرضًا جنسيًا بسبب علاقاته الشاذة واغتصابه لها قبل زواجهما.

ويجدر الإشارة إلى أن بن حسين اعتذرت لطليقها وابنتهم "لونا" بسبب البلبلة التي اختلقتها على الملأ خلال ظهورها في إحدى البرامج التلفزيونية.