سوزان نجم الدين "أنا محجبة داخلياً"...وصُور المايوهات والرقص الجريء إلى الواجهة مجدداً!

"أنا محجبة داخلياً"!

هذا هو التصريح الذي أطلقت الممثلة سوزان نجم الدين عبر برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية المصرية إيناس الدغيدي.

سوزان شرحت ما تعنيه تحديداً بـ تصريحها قاصدةً أن الحجاب ليس معيار لقياس أخلاق الناس وأنها ترتدي الملابس المناسبة في مكانها المناسب، إذ ترتدي المايوه في البحر والفساتين القصيرة في المهرجانات وفي بعض الأحياء تحاول تعديل الفستان بطريقة مُحتشمة لكن هنالك تفاصيل تغفل عنها.

نجم الدين تابعت أنها تحاول جاهدةً أن تجعل ملابسها محتشمة وفي نفس الوقت تسعى لعلاقتها مع رب العالمين داخلياً وليس بالضرورة أن تكون مُحجبة ليكون هنالك تواصل بينها وبين الله.

الجمهور بدوره سخر من تصريح سوزان بعدة تعليقات كان من بينها "شنوو هلحكي هاد نوع جديد للحجاب يعني"..وعلق أحدهم "بنتك اللي كبرت بأمريكا اجت بعد سنين محجبة الله يحفظها وانتي اللي قاعدة بقلب البلاد العربية بتقولي محجبة داخليا آخ وينه الحجاب الداخلي وينه بدي شوفه"...وتابع أحدهم "القلب والمعدة والبنكرياس متحجبات بارك الله فيكي اختي".

أيضاً في نفس السياق تم تداول صُورة لـ سوزان بالمايوه والتي كانت قد شاركت البعض منها عبر حسابها الرسمي في انستقرام، كما تم تداول صُور أُخرى أظهرتها بلابس بحري بين توب قصير وهوت شورت.

أيضاً تم تداول فيديو كان قد شاركته من مطبخ بيتها أثناء تحضير الطعام منذ أشهر قليلة، وظهرت سوزان وقتها في الفيديو بشكل مستفز وهي ترقص بعدما اختارت فستان يومي اعتبره البعض لا يليق بعمرها والهدف من ارتدائه لفت الانتباه لجسدها الذي ظهر بشكل مبالغ فيه.

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