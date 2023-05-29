ابنة أصالة تعيد خلاف أنغام وشيرين: والدتي أحق بلقب "صوت مصر"

أحدثت شام الذهبي حالة من الجدل، بعد تدخلها في أزمة الفنانتين المصريتين شيرين عبدالوهاب وأنغام، بشان أيهما الأحق بلقب "صوت مصر".

شام الذهبي: والدتي أصالة أحق بلقب "صوت مصر"

وفي لقاء لها في برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، سئلت الذهبي عن رأيها بالخلاف المشتعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أيَّ النجمتين الأحق بـاللقب، لتؤكد عدم حبها للمقارنات، حيث حاولت تدارك الموقف عبر اختيار والدتها الفنانة السورية أصالة نصري للقب "صوت مصر".

وشددت الذهبي أن والدتها الأحق باللقب؛ نظرًا لتمتعها بصوت مميز يمتلك مساحات صوتية عالية، فبرأيها لا تمتلك أي نجمة أخرى الخامة الصوتية لوالدتها.

كما لفتت إلى والدتها تمتلك مسيرة غنائية طويلة، كما أنها الأكثر تأثيرًا على الساحة الفنية، وقالت باعتزاز: "أصالة هي صوت مصر الأول مفيش حد زي صوتها وبقالها سنين كتير بتغني فبالنسبة لي الصوت الأول والأخير أصالة".

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات شام الذهبي، بين منتقد لاختيار والدتها كـ"صوت مصر" رغم أنها سورية الجنسية، فيما رأى البعض الآخر أنها تستحق اللقب لتمتعها بخامة صوتية مميزة، فكتبت إحداهن: "مو طبيعي كيف بكل شيء تطلعون عيب البنت قالت انا مابحب المقارانات وما اشوف صوت الا صوت امي هي بالنسبالي صوت كل شيء ماغلطت على احد فبلاش تغلطو عليها".

وأضاف آخر: "صولا صوت العرب الأول اكيد وبما أنه أغلب انتاجاتها ونجاحها مصري فهي أنجح صوت بالمصري وبالخليجي".

وعلَّق آخر: "قولى صوت سوريا الاول مش مصر فوقى ياماما لاتخلطى".



