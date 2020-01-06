أصالة نصري تنهي الجدل أخيرًا: بمنتهى الأسف أعلن انفصالي"!

أنهت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل الذي أثير حول علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان بإعلانها الانفصال بشكل رسمي ونهائي من خلال منشور عبر حسابها في إنستغرام.

وقالت نصري من خلال المنشور: " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي",

وجاء إعلان الفنانة السورية بعد أشهر من الجدل والأنباء المتضاربة حول انفصالها عن زوجها بسبب خيانته لها مع فنانة صاعدة، وتواجده المستمر في أمريكا.

وبدأت الشائعات تنتشر قبل أشهر عن هذا الانفصال، وجاءت بعض الاشارات لتؤكد هذه الأخبار سواء البوستات الحزينة المليئة بكلمات الغدر والخيانة التي كانت تنشرها أصالة باستمرار، بالإضافة لدعم ابنتها شام لها بكلمات تؤكد أنها تواجه مشكلة، عدا عن بكاء نصري عند غنائها عن الخيانة في حفلاتها الأخيرة.

أما طارق العريان فقد ظهر في أحد المناسبات الخاصة بفيلمه "ولاد رزق 2" بدون خاتم الزفاف ولم يتحدث عن عائلته أو زوجته في أي منشور.

وشغلت قضية طلاق أصالة المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ التحليلات وربطت الإشارات من أجل تأكيد خبر الانفاصل وسط التزامهما الصمت.

هذا ولم تكشف نصري من خلال المنشور عن سبب الانفصال، فيما أثار إعلانها للخبر في هذا الوقت تحديدًا العديد من الأسئلة بين الجمهور، حول فشل محاولتهما إنهاء الخلاف بينهما وحقيقة خيانة العريان للفنانة السورية أصالة نصري.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: