ثوان قليلة فصلت بين الممثلة نادية سلامة والموت.. تفاصيل!

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق كبير في شقة الممثلة السورية "نادية سلامة" الواقعة في منطقة 6 أكتوبر.

وفي التفاصيل، أثناء إحضار نادية بعض الأغراض من سياراتها تفاجأت بصوت إنفجار قوي داخل شقتها ليتبعه شرارة نار امتدت إلى كامل الشقة وتسببت في حرق جميع الممتلكات من مجوهرات وأموال وأثاث.

وأفادت لجنة التحقيق أن سبب احتراق الشقة يعود إلى إنفجار التدفئة أثناء إشعالها مما سبب تماس كهربائي حاد.

وحاولت الفنانة بدورها إخراج بعض الممتلكات من بيتها أثناء إندلاع الحريق مما تسبب في أضرار وحروق طفيفة في جسدها إضافة إلى اختناقها من استنشاق الدخان مما استدعى وضع جهاز طبي ليساعدها على التنفس بسهولة.

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