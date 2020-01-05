فيديو يكشف لحظة مقتل اللص على يد فادي الهاشم زوج نانسي عجرم!

انتشر منذ قليل عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق حادثة السطو المسلح الذي تعرضت له عائلة الفنانة نانسي عجرم وتسببت بمقتل اللص على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وبحسب الفيديو الذي يروي تفاصيل زوج عجرم من داخل التحقيق، فإن اللص يظهر وهو يبحث على شيء ليسرقه من داخل المنزل، ليجد محفظة عجرم، ثم بعد ذلك يتفاجأ اللص بدخول الدكتور فادي إلى غرفة المعيشة، والذي يحاول بدوره استخدام الكرسي في مواجهته، إلا أن اللص يرفع السلاح بوجهه، ويطالبه بنقود ومجوهرات.

فيذهب الهاشم لإحضار ما طلبه اللص، وفي هذا الوقت يدخل الحراس المنزل ويرفع اللص السلاح بوجههم، ثم يهرب متجهًا إلى غرفة البنات.

وبهذه اللحظة يظهر صوت الهاشم وهو يشرح التفاصيل ويعلق بأنه عندما رأى اللص متجهًا إلى غرفة بناته سارع بأخذ سلاحه وقتله خوفًا منه على سلامة بناته مؤكدًا انه فقد أعصابه بسبب القلق عليهن مضيفًا أنه كان مستعدًا لتمزيقه في حال أصاب أي منهن بمكروه.

يُشار إلى أن المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ضجت منذ ساعات بخبر مقتل أحد الأشخاص على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد محاولته اقتحام منزلهما مع سلاح.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: