أصالة نصري تُدافع عن صابرين.. وتدفع الثمن!

منذ أن أعلنت الفنانة المصرية "صابرين" عن خلعها للحجاب وهي تتلقى هجومًا كبيرًا من الجمهور. إذ شاركت الفنانة المصرية صورًا لها على حسابها الشخصي في إنستغرام من دون حجاب، وظهرت بشعر أشقر مما أثار غضب الجمهور العربي.

من جهتها شاركت أصالة نصري الصورة على حسابها في إنستغرام، وأضافت في تعليق طويل: "غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا ، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه".

تعرضت الأخيرة لانتقادات لاذعة من الجمهور، وكان أبرزها: "زي ما هي حره في تصرفاتها حضرتك كمان الناس حره تقول رايها واظن ان المشاهير عارفين دايما ان تصرفاتهم حتي لو شخصيا بتبقي عليها العين دايما لانهم شخصيات عامه فلازم يتقبلو دايما النقد او اي كلام بيتقال لان مش كل الناس تفكيرهم زي بعض ولا زي حضرتك كده ولا انا غلطان"

يذكر أن الممثلة صابرين كانت ترتدي "باروكة" في أغلب المناسبات، مما أثار الجدل حول الحكم الديني لارتداء الباروكة بدلًا من الحجاب.

من جهة أخرى، رحب بعض المشاهير بقرار صابرين ودعموها بتعليقات إيجابية، ومن بينهم "رانيا يوسف، منى زكي، روجينا، هيدي كرم...وغيرهم"

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