لجنة الفتوى المصرية تكشف عن الوريث الوحيد للراحل هيثم أحمد زكي

بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بدأت التساؤلات تدور حول مصير الممتلكات التي كانت لديه قبل أن يفارق الحياة وإلى من ستذهب، ولكن حسمت لجنة الفتوى المصرية الجدل في النهاية وكشفت عن الوريث الوحيد.

وبحسب موقع "مصراوي"، كشف محمد ابراهيم نجل الأخت الكبرى من الأم للفنان أحمد زكي عن بعض التفاصيل وعن ما حدث خلال الفترة الماضية قائلًا: " كل ما يقال غير صحيح حول اقتحامنا شقة الفنان الراحل، هو إحنا أصلا كنا بصينا لورث أحمد زكي لما نجري ورا ورث هيثم، إحنا أسرة كبيرة في الزقازيق ولها اسمها وسمعتها".

وتابع: "المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين وإيرادات الأفلام، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري".

وأوضح إبراهيم أنهم يعلمون أنه ليس لهم الحق في الميراث عن هيثم شرعا، وللتأكيد على موقفهم وحسن النوايا أرسلوا بطلب إلى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فرع الشرقية، والذي أكد في رد رسمي أن الوحيد الذي يرث هيثم هو أخوه من الأم "رامي عز الدين" فقط، وذلك بموجب فتوى قضت بميراثه سدس التركة فرضا وباقي التركة ردا، مؤكدا أن الفتوى التي صدرت من الأزهر كانت بناء على طلبهم لإثبات حسن نواياهم، وتنفي ما يتردد بشأن وجود خلاف على الميراث.

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