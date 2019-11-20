أسيل عمران في طريقها لخوض أول بطولة سينمائية في مشوارها الفني

في لقاء صحفي لعدسة كاميرا برنامج "إنسايدر بالعربي"، كشفت النجمة أسيل عمران عن تحضيراتها في الوقت الحالي لخوض أولى تجاربها في مجال السينما والتي تعد المرة الأولى لها في مشوارها الفني، وتحدثت أيضًا خلال اللقاء عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمها الجديد.

وقالت أسيل عمران أن الفيلم سيكون ذا طابع موسيقي راقص، وسيحمل في طياته الكثير من التجارب الجديدة بالنسبة لها في رحلتها الفنية، مؤكدة أنها تشعر بحماس شديد لخوض أولى تجاربها في عالم السينما.

وعن تفاصيل العمل الجديد، كشفت أسيل عمران بعض ملامح الدور الذي ستقدمه، حيث ستجسد دور فتاة شامية تتحدث بهلجة شامية أردنية، وأضافت أن الفيلم سيتضمن القليل من أجواء عالم "أليس في بلاد العجائب"، وعن اسم الفيلم قالت أنه من الممكن أن يحمل اسم "مانهاتن كينغ" كتسمية أولية.

وكانت هناك مشاركات بارزة لأسيل عمران خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت مع تامر حسني من خلال كليب "ناسيني ليه"، وشاركت في السباق الرمضاني مع قصي خولي في مسلسل "هارون الرشيد".

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