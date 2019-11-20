بعد أن كشفت عن مواصفات فتى الأحلام..ياسمين صبري تعلّق: "تلقيت اتصالات كثيرة"

أعلنت الفنانة ياسمين صبري في وقت سابق عن مواصفات فتى أحلامها والشريك المستقبلي لها في الحياة الزوجية، وذلك خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، وخلال أيام قليلة انتشر المقطع الذي تتحدث فيه عن هذا الأمر كانتشار النار في الهشيم.

وبعد أن أصبح مقطع الفيديو الذي تتحدث فيه ياسمين صبري عن مواصفات فتى الأحلام هو الفيديو الأكثر تداولًا على مواقع التواصل، علقت ياسمين صبري في تصريحات لها مؤخرًا قائلة أن كل ذلك كان مجرد فقرة للضحك والترفيه، مؤكدة أنها تعلم تمامًا طبيعة الحياة ولم تكن تقصد المبالغة في كلامها.

وأضافت: "ناس كتير كلمتني وقالتلي انا من غير كرش وبشعر، يا جماعة والله دي لعبة من ضمن فقرات البرنامج".

وكانت ياسمين قد كشفت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" عن مواصفات شريك حياتها، حيث أكدت أنه يجب أن يكون رومانسي وحساس ولون بشرته قمحي ومن دون شنب وصاحب عيون سوداء وشعر ناعم ورياضي بالتأكيد.

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