"العضلات والغموض".. خطة المنتجين الدعائية لدراما رمضان 2019.. كيف يراها النقاد؟

بدأ العد التنازلي لاستقبال موسم دراما رمضان 2019، وقبل أيام بدأ المنتجون وصُنّاع الدراما الخطة الدعائية استعدادًا للمنافسة المتوقع أن تكون شرسة هذا الموسم، حيث تم طرح البروموهات والأفيشات قبل انطلاق الموسم بقرابة الـ20 يومًا.

وفي السطور التالية يرصد "البوابة"، جزءًا من هذه الخطة، وما يتوقعه النقاد للدراما الرمضانية هذا العام.

هوجان

شارك المنتج المصري تامر مرسي، برومو مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد إمام، في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك معه الفنانون صلاح عبد الله، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، ريا الخولي، ميرنا نور الدين"، وهو من إنتاج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

حكايتي

تشارك الفنانة المصرية ياسمين صبري في دراما رمضان 2019، بمسلسل "حكايتي"، حيث تجسد فيه دور فتاة ترى والدها يقتل أمام عينيها، فتدخل في صراع مع عائلتها، خاصة عندما يقررون زواجها من شخص لا تحبه، فتهرب ليلة زفافها بمساعدة ابنة عمها.

ويشارك ياسمين صبري، في بطولة المسلسل الفنان أحمد حاتم وأحمد بدير وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر ونهال عنبر وباقة من النجوم، العمل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن المنتظر أن يعرض العمل على شاشة mbc4.

زي الشمس

تنافس الفنانة المصرية دينا الشربيني، هذا الموسم بمسلسل "زي الشمس"، إذ كشفت قناة mbc مصر عن البرومو الدعائي، وتدور أحداثه حول شقيقتين "ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني"، تختفي إحداهما، وتبحث الأخرى التي تعمل محامية في سر اختفاء شقيقتها.

"زي الشمس" من إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، عمر السعيد، ومن إنتاج محمد مشيش.

View this post on Instagram برومو مسلسل #زي_الشمس.. حصرياً على MBC مصر في رمضان A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv) on Apr 15, 2019 at 9:07am PDT

زالزال

يعود الفنان المصري محمد رمضان، بمسلسل "زلزال"، حيث تم الكشف عن البرومو التشويقي للمسلسل المُقرر عرضه في شهر رمضان 2019.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة شعبية في حارة مصرية، يمتلك والدها منزلا على قطعة أرض فضاء وقت طفولتها، ولكنه يعرضه للبيع في حقبة التسعينيات، فيشتريه والد محمد رمضان منه على أقساط، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن والد الفتاة يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992، الذي يلقى فيه والد رمضان حتفه، وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، وتتوالى الأحداث.

مسلسل أبو جبل

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري مصطفى شعبان، البرومو الدعائي، وظهر فيه بطل العمل والفنان محمود البزاوى وآخرون من المشاركين، وحمل البرومو الإثارة والتشويق خلال الأحداث.

مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مجدي البحيري، محمد علي رزق، محمود البزاوي، وحسن حسني.

طلقة حظ

فاجأ الفنان المصري الشاب مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، جمهوره، ببرومو مسلسله الرمضاني "طلقة حظ"، وتدور أحداثه حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما في المنزل، وهي إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات وتواجه العائلة العديد من المواقف في حياتهم.

View this post on Instagram بسم الله.. مسلسل #طلقة_حظ على cbc في رمضان 💥💰💣 #مصطفى_خاطر #mostafa_khater #عبدالصبور #رمضان٢٠١٩ A post shared by Mostafa Khater (@moustfakhater) on Apr 16, 2019 at 11:09am PDT

غادة عبدالرازق

في مفاجأة غير متوقعة، كشفت قناة القاهرة والناس، عن برومو مسلسل "حدوتة مرة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، وكان الجميع متوقعًا غيابها عن دراما رمضان 2019.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد شاهين، مجدي كامل، مايان السيد، سلمى أبو ضيف، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج ياسمين أحمد.

ويشارك في دراما رمضان 2019، عدد من المسلسلات الأخرى، منها "كلبش 3، لمس أكتاف، علامة استفهام، بركة، بدل الحدوتة 3، لآخر نفس، البرنسيسة بيسة، ابن أصول، الواد سيد الشحات، قمر هادي" وغيرها.

آراء النقاد

يرى الناقد المصري نادر عدلي،، أن منتجي مسلسلات رمضان 2019، يريدون لفت انتباه المشاهد بطرح البروموهات والأفيشات الدعائية، موضحًا أن أعمال الأكشن والكوميديا تجذب المشاهدين، وظهر في البروموهات الكثير من الأكشن والكوميديا، مضيفًا في تصريحه لـ"البوابة"، أن نجوم الصف الأول اتجهوا للأكشن، لأنهم يعرفون ما يريده الجمهور إضافة إلى أن المؤلفين أصبحوا يكتبون هذه المشاهد عن قصد.

وأكد "عدلي"، أن المشاهد لا يأخذ بالبروموهات كتحديد لما سيشاهده، ولكن الغالبية من المشاهدين ينتظرون مرور أسبوع على الأقل لتحديد النجم الذي سيواصلون مشاهدته.

وأكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن عضلات النجوم "موضة" دراما رمضان هذا العام، لافتًة إلى أن هذا القالب الدرامي أصبح يستهوى الجمهور، وأكدت في حديثها لـ"البوابة"، أن نجاح الفنان المصري أمير كرارة، بمسلسل "كلبش"، في الجزئين الأول والثاني، وكذلك محمد رمضان، ساهم في ازدياد نفس التيمة هذا العام فرأينا مصطفى شعبان ومحمد عادل إمام وكذلك ياسر جلال.

وأوضحت الناقدة المصرية أن التوظيف الجسدي في الأعمال الفنية محاكاة النجاح، وهذا من المؤكد سيحقق جماهيرية كبيرة، لافتًة إلى أن الجمهور بات متشوقًا لتلك النوعية من الأعمال.

وأوضحت الناقدة خيرية البشلاوي، أن أعمال الكوميديا والتشويق لازال لها جمهورها وتسيطر على دراما رمضان، فهناك ما لا يقل عن 8 أعمال كوميدية وهذه تجذب الجمهور بشدة، مثل "طلقة حظ، فكرة بمليون جنيه، الواد سيد الشحات"، وغيرها، إضافة إلى مسلسلات مثل "حدوتة مرة، قمر هادي"، وهذه تيمة لها جمهورها وتلقى النجاح، موضحة في تصريح لـ"البوابة"، أن التنوع أهم ما يميز دراما رمضان 2019، وهذا يتيح للجمهور بفئاته المختلفة أن يرى ما يفضله كمحتوى ونجم مفضل.

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