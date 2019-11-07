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أصالة يخونها التعبير في آخر تغريدة لها بعد أن شبهت الموسيقى بالصلاة..وانتقادات حادة من الجمهور

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:42
أصالة
أصالة

تعرضت الفنانة أصالة نصري لحملة انتقادات شرسة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن خانها التعبير كما قال البعض وشبهت الموسيقى بالصلاة، وهو ما رفضه عدد كبير من روّاد مواقع التواصل، مؤكدين أنه لا يجوز أن تطرح مثل هذا التشبيه ولا بأي شكل من الأشكال.

وجاء في تغريدة أصالة المثيرة للجدل التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وقالت: "الموسيقى هي صلاة روح، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع طعم فرح، وللبسمة طعم شجن، ترتّب الحزن فتنتشل منه الألمّ، وتوثّق السّعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبّه وتفعل سحراً يُحلّي مرّ الحياة..الموسيقى".

وبعد هذه التغريدة، هكذا كانت ردود فعل النشطاء على تويتر:

على صعيد آخر، شاركت مؤخرًا الفنانة أصالة في حفل ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وظهرت في أحد مقاطع الفيديو من الحفل متأثرة وتبكي بعد أن شاهدت واستمعت لكلام الفنان عبد المجيد عبدالله الذي أرسل له تحياته وحبه وتقديره لها من خلال بث مباشر من منزله في جدة.

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