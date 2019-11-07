أصالة يخونها التعبير في آخر تغريدة لها بعد أن شبهت الموسيقى بالصلاة..وانتقادات حادة من الجمهور

تعرضت الفنانة أصالة نصري لحملة انتقادات شرسة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن خانها التعبير كما قال البعض وشبهت الموسيقى بالصلاة، وهو ما رفضه عدد كبير من روّاد مواقع التواصل، مؤكدين أنه لا يجوز أن تطرح مثل هذا التشبيه ولا بأي شكل من الأشكال.

وجاء في تغريدة أصالة المثيرة للجدل التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وقالت: "الموسيقى هي صلاة روح، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع طعم فرح، وللبسمة طعم شجن، ترتّب الحزن فتنتشل منه الألمّ، وتوثّق السّعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبّه وتفعل سحراً يُحلّي مرّ الحياة..الموسيقى".

وبعد هذه التغريدة، هكذا كانت ردود فعل النشطاء على تويتر:

لا تشبهين الموسيقى بالصلاة حتى لو كان تعبير مجازي وكلنا نسمع موسيقى لكن كلنا نعرف انها حرام — عبدالرحمن (@marcdhmy) ٦ نوفمبر ٢٠١٩

يا متفلسفة لا تشبهين الصلاة والخشوع لربي سبحانه بالموسيقى — Ahmad 🇹🇳 (@ahmedjerbii) ٦ نوفمبر ٢٠١٩

أخطأتي التعبير ( الموسيقي هي صلاة روح )

الصلاة هي صله بين العبد وربه ..

لا ينبغي تعريف تلك ب صلاة! ..



وللصلاة خشوع هي من ترتّبْ الحياة بأكملها في كل شئ يخطر بالبال ..

اللهم ثبتنا وبقلب سليم نلقاهُ سبحانه ..



هذا ما أراه ، نصيحه ارجوا قبولها بصدر رحب ..

تحياتي.. — mohammad albdiwi (@daymoun_) ٦ نوفمبر ٢٠١٩

لمثل هذه التغريدات وجب التنبيه بان الصلاه هي غذاء الروح،

لا للنفاق ولا للمجاملات فهي لن تغني ولن تنقص منك ومنها شيء،

بالعكس لعل هذي النصيحه تكون حسنه تمسح بها سيئه لك و ويضاعف الله لمن يشاء الحسنات. — ‏‎⓭ الحَسنْ الحَاسِي AporLa14 ‏‎³³ ¹³🇱🇾‏‎🇧🇷 (@hassanmadride2) ٦ نوفمبر ٢٠١٩

على صعيد آخر، شاركت مؤخرًا الفنانة أصالة في حفل ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وظهرت في أحد مقاطع الفيديو من الحفل متأثرة وتبكي بعد أن شاهدت واستمعت لكلام الفنان عبد المجيد عبدالله الذي أرسل له تحياته وحبه وتقديره لها من خلال بث مباشر من منزله في جدة.

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