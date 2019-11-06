أحمد السقّا يشوّق الجمهور ويكشف عن الصور الأولى لفيلمه الجديد "العنكبوت"

بدأ الفنان المصري أحمد السقّا بتشويق الجمهور منذ الآن لفيلمه الجديد الذي بدأ تصويره مؤخرًا، وسيحمل الفيلم عنوان "العنكبوت"، وعلى ما يبدو أن المظهر الذي اختاره للشخصية سيكون مشابه لاسم العمل، وهذا ما كشفه من خلال الصور التي نشرها عبر إنستغرام.

وظهر السقّا في الصور الأولى من الفيلم الجديد "العنكبوت" وهو يرتدي زي محاربي النينجا، وهو ما زاد نسبة التشويق لدى الجمهور، وتم طرح الكثير من التساؤلات حول الدور الذي سيلعبه السقّا وما هي الحبكة والقصة التي سيقدمها في جديده، خاصة وأن الجمهور اعتاد عليه في أدوار الأكشن والإثارة.

فيلم "العنكبوت" هو فيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وتم اعتماد النجوم الذين سيشاركون في العمل، ومن بينهم: أحمد السّقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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