فيلم "أصحاب ولا أعز".. أسرار غامضة تفضح سبعة أصدقاء

أعلن عملاق البث هذا الأسبوع أن النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير "Perfect Strangers" ستُعرض على شبكة Netflix في 20 يناير 2022 تحت عنوان "أصحاب ولا أعز".



أحداث فيلم Perfect Strangers



ويروي الفيلم، الذي حوِّل إلى 18 نسخة وطنية، قصة سبعة أصدقاء مقربين يجتمعون معًا لتناول العشاء، ويقررون الاستمتاع بلعبة تتضمن وضع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء مع الموافقة على مشاركة كل مكالمة، ورسالة نصية أو صوتية تصلهم مع الجميع.

وما يبدأ كمتعة ولعبة مرحة يتحوَّل إلى كابوس مع فضح أسرار غير متوقعة عن كل شخص.

أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز" يشوقون متابعيهم



والنسخة العربية التي تحمل عنوان "صحاب ولا أعز "، تضم ممثلين عرب، منهم المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي ، والنجمة المصرية منى زكي، والأردني المصري إياد نصار، والممثلون اللبنانيون جورج خباز، ووعادل كرم وفؤاد يمين، وديامان ابو عبود. ويصادف الفيلم ظهور وسام سميرة لأول مرة كمخرج سينمائي.

وشوق نجوم العمل متابعيهم بسلسلة منشورات غامضة شاركوها عبر حسابهم الخاص، فنشرت منى زكي صورة لإياد نصار عبر حسابها على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق: "انت بقيت أغرب حد ليا مع مرور السنين".

ونشر إياد نصار صورة لعادل كرم وأرفقها بتعليق: "أنا مش مصدق ان اعز صحابي بيشك فيا".

ونشر عادل كرم صورة لديامان عبود، وكتب: "أحسنلك ما تعرفي كل شي".

ونشرت ديامان عبود صورة لفؤاد خباز، وكتبت: "كون ع طبيعتك وما تهتم لرأي الناس".

ونشر فؤاد خباز صورة لنادين لبكي، أرفقها بتعليق: "!فكري مرتين قبل ما تقترحي هيك لعبة".

ونشرت نادين لبكي صورة لجورج خباز، وكتبت: "نيال بنتك فيك!".

ونشر جورج خباز صورة لمي عزالدين، وكتب: "الكتمان ما بحل المشاكل".