صورة أصلي أنفير ترضع ابنتها تثير حالة من الجدل.. وهذا اسمها

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "أصلي أنفير" انجابها طفلتها الاولى من زوجها رجل الأعمال التركي "بيركين جوغبوداك خلال الاسبوع الماضي، بعد أشهر قليلة على زواجهما.

أصلي أنفير تشارك الصور الاولى لطفلتها



شاركت نجمة مسلسل "عروس اسطنبول" الصور الاولى لها رفقة طفلتها والتي أطلقت عليها اسم "إيلاي" وتعني أجمل سيدات العالم.



وظهرت أصلي في الصورة الاولى وهي تحمل الطفلة إيلاي بين ذراعيها وقد أخفت وجهها عن الكاميرا من خلال وضع رأسها داخل الجاكيت التي ترتديه.

فيما أثارت الكثيير من الجدل في الصورة الثانية التي ظهرت فيها وهي ترضع ابنتها والى جانبها زوجها، بالرغم من عدم ظهور جسدها، إلا أن عدد من الجمهور انتقد الصورة واعتبر أنها جريئة.

ودافع القسم الأكبر عن الفنانة التركية، مؤكدين أنها تمارس أمومتها بشكل لطيف، لا سيما أنها غطت ابنتها وهي ترضع، ولم يظهر أي جزء من جسدها.

اما الصورة الثالثة فقد كشفت عن أقدام ابنتها فقط.

زواج أصلي أنفير وبيركين



والجدير بالذكر أن الفنانة التركية زوجت في شهر نوفمبر الماضي بشكل مفاجىء وصادم وذلك بعد أربعة أشهر فقط من علاقتها الرومانسية مع رجل الأعمال بيركين جوغبوداك بحفل بسيط مع عائلتها.



وانتشرت العديد من الاخبار حينها ان حملها كان السبب وراء زواجها السريع، بالإضافة إلى انسحابها من بطولة مسلسل اسمي فرح الذي حلت فيه بديلتها الفنانة ديميت اوزدمير.