أعمال لا تُنسى للنجمة بيرين سات.. العشق الممنوع ليس أفضلها

اشتُهرت النجمة التركية "بيرين سات" بدور سمر في المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع" في الوطن العربي والذي بُثّ لأول مرة خلال عام 2008 وما يزال يحصد نجاحات كبيرة منذ ذلك الوقت.

وكانت هذه الانطلاقة الأولى للنجمة التركية "بيرين سات" في المسلسلات التركية حيث جسّدت العديد من الأدوار المميزة والتي لا تُنسى وحفرت بذاكرة الجمعور.

وبالرغم من أن دورها في مسلسل العشق الممنوع كان انطلاقتها في عالم الفن، إلّا أن هناك العديد من الأدوار التي لا تُنسى لبيرين سات في الدراما التركية، حيث ان هذا العمل ليس أفضلها

قائمة بأبرز أعمال النجمة التركية بيرين سات:

1- مسلسل "ما ذنب فاطمة غول"

تم انتاج المسلسل التركي الشهير "ما ذنب فاطمة جول" خلال عام 2010 وذلك بعد عامين من نجاحها في مسلسل العشق الممنوع، وجسّدت فيه بيرين سات دور فاطمة الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتناول العمل والمُقتبس عن رواية تركية تحمل نفس الاسم العديد من القضايا المهمة والحساسة وأبرزها الاغتصاب وتأثيره على حياة الفتيان، حيث شكل العمل صدمة كبيرة حول العالم وفي تركيا والوطن العربي خاصة.

وتدور أحداث العمل حول فتاة فقيرة تدعى فاطمة تعيش في قرية وكانت مخطوبة لصيّاد يدعى مصطفى وتنتظر يوم زفافها بفارغ الصبر، ولكنّ وفي أحد الأيام تتعرض هذه الفتاة لأصعب ما يمكن ان تعيشه أي فتاة، حيث يتم اغتصابها من قبل 4 شباب في حالة سكر، لتنقلب حياتها رأس على عقب خاصة بعد ان يقرر خطيبها التخلي عنها بسبب حادثة الاغتصاب، ويتم اجبارها على الزواج على واحد من الشباب الأربعة، والذي شعر بالذنب الشديد وتقدم لها، لتبدأ بعدها قصة حب بينهما في ظل رفض فاطمة للأمر.

أبطال مسلسل ما ذنب فاطمة غول:

بيرين سات

إنجين أكيوريك

فرات تشليك

اسرا ديرمانكلوجلو

كعان طاشانر

أنجين أوزتورك

دينيز بايتاش

بوجرا جولسوي

2- مسلسل عطايا

تدور احداث هذا العمل في قالب من الخيال العلمي والفانتازيا وكان قد طُرح على منصة نيتفليكس في الموسم الأول والمكوّن من 8 حلقات خلال عام 2019، ثم صُدر الموسم الثاني في 2020.

ويدور المسلسل حول فتاة تدعى عطايا وهي رسامة تقوم في مغامرة استكشافية في موقع أثري يكون له اتصال بماضيها وتكتشف أسرار عالمية حول الموقع، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه على المنصة.

أبطال مسلسل عطايا:

بيرين سات

محمد جونسور

متين أكدولغر

ميليسيا شن أولسون

3- مسلسل انتقام

تم انتاج هذا العمل عام 2013 وذلك بعد عدة سنوات على نجاح مسلسل العشق الممنوع وما ذنب فاطمة ليتوج نجاخات الفنانة التركية، والمسلسل مقتبس من نسخة أمريكية تحمل نفس الاسم "الانتقام".

يتحدّث المسلسل حول فتاة تدعى يامور تسكن في الحي المجاور لعائلة أرصوي ولكنّ يتبيّن بان يامور قد أتت الى الحارة بهدف الانتقام من هذه العائلة التي كانت قد اتهمت والدها في وقت سابق زوراً بالسرقة مما تسبب بـ قتله حيث تسعى للانتقام من هذه العائلة وسط الكثير من الأحداث الشيقة.

أبطال مسلسل الانتقام:

بيرين سات

نجات إسلر

ميرت فرات

أزجي أيوب أوغلو

أرزو جيمز كلينش

4- فيلم إيلا أو "دنياي"

واحد من أبرز الأفلام التركية التي حققت شعبية كبيرة جدًا منذ أن انتاجه خلال عام 2013 وقصته مأخوذة من الفيلم الهندي الشهير بلاك، ويتناول تجارب ذوي الاحتياجات الخاصة والتعايش مع حالاتهم.

ويدور الفيلم حول فتاة تولد من ذوي الاحياجات الخاصة حيث انها عمياء وصمّاء في نفس الوقت، وتعيش حياة تعيسة مع عائلتها التي لا تعرف كيف تتعامل أو تتواصل معها.

وتستعين عائلتها بأستاذ خبير في المعاقين ويعلّمها كيفية التعايش مع اعاقتها بطريقة لطيفة ومؤثرة، حيث يوصف الفيلم بانه واحد من أكثر الأفلام انسانية والتي تؤثر عليك بشكل كبير، وقدم الفنانة التركية في هذا الفيلم دور مميز يعتبر واحد من أبرز اعمالها على الإطلاق.

أبطال فيلم دنياي: