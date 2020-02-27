جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة إعلامية كويتية شهيرة!

انشغلت المواقع والصفحات خلال الأيام الماضية بالأنباء التي تداولها البعض حول وفاة إعلامية كويتية نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، ففي البداية قالوا أنها الإعلامية ريم النجم، ومن ثم تحولت القصة لتصل إلى الفنانة لجين مشعل، ولكن بحسب آخر التحديثات ثبت أن من فارقت الحياة هي الإعلامية الكويتية ليال أسد.

وفي التفاصيل، كان أحد الصحفيين الكويتيين والذي يدعى أبو طلال الحمراني قد نقل خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة من المخدرات كانت تشاركها مع شاب من أقربائها، وتابع من خلال تغريدة له على تويتر أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الإعلامية ليال أسد عقب اختفائها بأيام، وأظهر التقرير الذي صدر عن الطب الشرعي أن سبب الوفاة هي المخدرات.

وبحسب تقارير صحفية، كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت بإلقاء القبض على الشاب المتهم بمشاركة التعاطي مع الراحلة ليال أسد، وحاليًا هو محتجز على ذمة التحقيق.

وأضاف أبو طلال أن الشاب المتهم هو من أقرباء الإعلامية الراحلة وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج، وفي اليوم التالي اتصل بأقربائها وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب منهم الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها، وهنا تثبت مقولة أن المجرم دائمًا ما يظل حائمًا حول مكان جريمته.

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