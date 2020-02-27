شيرين عبد الوهاب تعلن لأول مرة تفاصيل مرضها الذي تسبب بغيابها عن الساحة (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأول مرة، تفاصيل مرضها الذي أصيبت به مؤخرًا وتسبب في غيابها عن جمهورها لعدة أشهر، وخضعت على إثره لعملية جراحية في منطقة البطن.

وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية: "كنت مصابة بتليف على الرحم ذلك المرض الذي يأتي لمعظم سيدات العالم، ولكن من سوء حظي أن حجمه كان كبيرًا بعض الشيء عندي".

وأضافت: "منطقة البطن أصبحت ملفتة لدي وزادت بعض الشيء، لأنني خضعت لعملية جراحية بها لإزالة هذا التليف، فأصبح الوضع كأنني خضعت لولادة قيصرية".

وأردفت: "في حقيقة الأمر، لقد تعرضت لزيادة الوزن مؤخرًا، ولكني لست حزينة، خاصة أنني أتناول أدوية تسبب هذه الزيادة، كما تزيد من المياه في الجسم".

وواصلت: "أخضع حاليًا لجلسات مساج وأسير على نظام غذائي لكي أعود لوزني الطبيعي".

وأردفت: "كان من الممكن أن أختفي عن الأنظار وأظل في المنزل حتى أعود كما كنت، ولكني أحب عملي ولا أستطيع التوقف عن الغناء مادمت قادرة على ذلك".

يذكر أن مرض "تليف الرحم" عبارة عن "ورم" يُصيب منطقة الرحم والحوض وقد يكون ورمًا وحيدًا أو متعددًا كما يسمى أيضًا بالورم الليفيّ، ويمكن اكتشافه عن طريق الصدفة أو عن طريق الفحوصات الروتينية، ويعتبر هذا الورم غير سرطانيّ قد يتراوح حجمه بين المليمترات أي بحجم رأس جنين تقريبًا، وفي بعض الأحيان قد يملأ هذا الورم حوض المرأة وجوف البطن بأكمله.

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