تامر عاشور يعود إلى خطيبته دارين حلمي بعد 5 أشهر من الانفصال (صور)

كشفت ملكة جمال الكون لعام 2019، المصرية دارين حلمي، عن عودتها لخطيبها المطرب تامر عاشور، بعد 5 أشهر من انفصالهما.

ووضعت دارين عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، خاتمًا وقلبًا وعين الحسود، ما يؤكد أنباء عودتها لخطيبها، الذي سبق وأعلنت انفصالها عنه منذ 5 أشهر.

ولم تتوقف ملكة جمال الكون للعام الماضي عند هذا الأمر، بل نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية، وعلقت عليها بمقطع من أغنية لخطيبها، يقول: "مبقتش عايز ناس خلاص جالي اللي بيهم كلهم".

وكتبت متابعة تعليقًا على صورتها، قائلة: "يا بختك يا عم تامر"، فردت عليه دارين قائلة: "طبعًا يا بخته، احسدي بقى".

يذكر أن تامر عاشور أعلن في نوفمبر الماضي، انفصاله عن دارين، عبر حسابه على "تويتر"، حيث كتب: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

في الوقت الذي دافعت فيه حلمي، عن تامر أمام اتهامات أنه شخص "كئيب" و"نكدي"، في ردها على تعليق يقول: "أحسن حاجة إنك سبتي تامر إنسان نكدي إنتي عسل وقمر".

وردت دارين على التعليق قائلة: "لأ خالص مش نكدي ده حتة سكرة دي أسباب غير كده ربنا يوفقه".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: