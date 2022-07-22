أكرم حسني متهم بالسرقة فما علاقة محمد منير؟!

علق الفنان أكرم حسني، على الاتهامات التي وجهت له مؤخرا بسرقة كلمات أغنية (للي) التي طرحها المطرب محمد منير مؤخرا على موقع (يوتيوب).

وكتب أكرم، عبر حسابه على موقع (فيسبوك): (قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد على الإتهام ده .. فخلوني أوضح كذا نقطة:

- كل الحب والإحترام والتقدير لكل موهبة فنية تقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه.

- أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاح مؤقت.

- تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من ١٢ بيت مع جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي.

- لما كتبت الأغنية كانت مكونة من ٢٠ بيت اختار منهم الكنج ١٢ بيت وتم تسجيلهم فـ معتقدتش اللي كتب ٢٠ بيت هتقف معاه في جملة عشان يسرقها.

- أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من ٨ سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفظا لاصحاب حقوق الملكية الفكرية .. فاللي يعمل كده بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده.

- أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية فـ أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر.. أنا بعمل ده بحب.

- وأخيرا.. أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا فحبيت أوضح له.. أشكركم وآسف علي الاطالة.

وكان الشاعر عادل صابر، اتهم الفنان أكرم حسني، كاتب وملحن أغنية محمد منير الجديدة (للي) بسرقة كلماتها من أحد مؤلفاته الشعرية التي كان كتبها منذ فترة.

أغنية (للي) كلمات أكرم حسني، إنتاج موسيقى أمير محروس، مدير التصوير أحمد بشاري، إخراج مريم الباجوري.