أكرم حسني يكشف رسالة محمد منير له بعد حذف أغنية "للي"

وجَّه الفنان المصري محمد منير نصيحة لأكرم حسني، عقب حذف أغنيته "للي" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" بسبب اتهامات سرقة اللحن والكلمات.

رسالة محمد منير لـ أكرم حسني بعد حذف أغنية "للي"

خلال لقاء له في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضح أكرم حسني أن محمد منير ليس غاضبًا منه بعد حذف الأغنية، حيث طلب منه عدم الاكتراث بما جرى قائلًا له "دول أعداء نجاح ما تركزش".

وقال أكرم في اللقاء: "منير لم ينزعج من حذف الأغنية لأنه تاريخ كبير، هو منير ما غناش فلكلور؟ منير فنان كبير عنده من الثقة بالنفس ما يكفي لأنه يعرف إنها زوبعة في فنجان، في ناس لما متعرفش تنجح تتضايق إن غيرها ينجح".

وأكَّد حسني أنه لم يسرق اللحن، نافيًا اتهامات الملحن محمود المنسي، ومشيرًا أنه اقتبسه من الفلكلور المصري الشعبي الذي لم ينكره منذ البداية، وقال: "أنا لو عندي نية وحشة ما كنتش خرجت من الأول وقولت في البرامج إني مقتبس اللحن من الفلكلور، وده عكس اللي المطرب اللي اتهمني بسرقتها عمله، هو ما قالش إنه مقتبسها من الفلكلور هو قال إني سرقتها منه وده مش صحيح".

وتابع: "هل أنا بالغباء لما أجي أعمل أغنية لمحمد منير اللي خلص كل مفردات الغناء في مشواره، أروح أسرق لحن الناس كلها هتسمعه وما أقولش؟ هل أنا ساذج للدرجة دي"؟

حذف أغنية "للي" لـ أكرم حسني ومحمد منير

وكان جمهور الكينج محمد منير قد صدم بعد حذف أغنيته الجديدة "للي" عبر"يوتيوب"، بعد الجدل القائم حول سرقة مؤلفها الفنان أكرم حسني كلماتها ولحنها.

وقررت المنصة حذف الأغنية رغم تخطيها حاجز المليون مشاهدة في أربعة أيام، بعدما طالب الملحن محمود المنسي بوقف عرضها، مُشيرًا إلى أن أكرم حسني سرق لحن أغنيته "ولد الهلالية" التي أطلقها على موقع يويتوب عام 2017، وتخطت مشاهداتها الربع مليون مشاهدة.

وأوضح المنسي أنه تواصل مع شركة متخصصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دبي؛ من أجل وقف الأغنية، والتي بدورها تواصلت مع موقع "يوتيوب"، الذي عمل على حذف الأغنية بعد تأكيد سرقتها.

وصرح المنسي في لقاء له أنه لا يبحث عن الترند ولا يريد افتعال المشاكل، لكن كل ما يوَّد الحصول عليه هي حقوقه، قائلًا: "أنا لا أبحث عن التريند وليس بيني وبين أحد مشكلة ولكن أنا أتحدث عن المبدأ نفسه وعن حقي، والفترة الماضية تعرضت لكم كبير من الإساءة والشتائم على مدار ٣ أيام عقب إعلاني سرقة الفنان أكرم حسني لحن أغنيتي، ولكن بعد أن حذفت إدارة اليوتيوب الأغنية الكل تأكد بأنني على حق ولا ادعي ".

وتابع: "الجهة المنتجة لأغنية " للي" والتي يمثلها الفنان أكرم حسني تواصلت معي للتفاوض والوصول لاتفاق ولكن لم نصل لنتيجة بعد، وأنا لا أبحث عن التريند أو الشهرة أو المكسب المادي ولكن أبحث عن حقي فقط، فأغنيتي " ولد الهلالية" كانت محققة ربع مليون مشاهدة وكنت راضي بهم ولكن لا أقبل بسرقة مجهود أحد".

وتعرض أكرم حسني لتهمة أخرى بسرقة كلمات الشاعر عادل صابر، حيث ادعى الأخير أن الفنان سرق كلمات أغنيته من أحد مؤلفاته الشعرية التي كان كتبها منذ فترة.

