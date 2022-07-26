بعد اتهام أكرم حسني بالسرقة..حذف أغنية "للي" من يوتيوب

صدم جمهور الكينج محمد منير بحذف أغنيته الجديدة "للي" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، بعد الجدل القائم حول سرقة مؤلفها الفنان أكرم حسني كلماتها ولحنها.

حذف أغنية "للي" لـ أكرم حسني ومحمد منير

وقررت المنصة حذف الأغنية رغم تخطيها حاجز المليون مشاهدة في أربعة أيام، بعدما طالب الملحن محمود المنسي بوقف عرضها، مُشيرًا إلى أن أكرم حسني سرق لحن أغنيته "ولد الهلالية" التي أطلقها على موقع يويتوب عام 2017، وتخطت مشاهداتها الربع مليون مشاهدة.

الملحن محمود المنسي يتهم أكرم حسني بسرقة ألحان أغنيته







وأوضح المنسي أنه تواصل مع شركة متخصصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دبي؛ من أجل وقف الأغنية، والتي بدورها تواصلت مع موقع "يوتيوب"، الذي عمل على حذف الأغنية بعد تأكيد سرقتها.

وصرح المنسي في لقاء له أنه لا يبحث عن الترند ولا يريد افتعال المشاكل، لكن كل ما يوَّد الحصول عليه هي حقوقه، قائلًا: "أنا لا أبحث عن التريند وليس بيني وبين أحد مشكلة ولكن أنا أتحدث عن المبدأ نفسه وعن حقي، والفترة الماضية تعرضت لكم كبير من الإساءة والشتائم على مدار ٣ أيام عقب إعلاني سرقة الفنان أكرم حسني لحن أغنيتي، ولكن بعد أن حذفت إدارة اليوتيوب الأغنية الكل تأكد بأنني على حق ولا ادعي ".

وتابع: "الجهة المنتجة لأغنية " للي" والتي يمثلها الفنان أكرم حسني تواصلت معي للتفاوض والوصول لاتفاق ولكن لم نصل لنتيجة بعد، وأنا لا أبحث عن التريند أو الشهرة أو المكسب المادي ولكن أبحث عن حقي فقط، فأغنيتي " ولد الهلالية" كانت محققة ربع مليون مشاهدة وكنت راضي بهم ولكن لا أقبل بسرقة مجهود أحد".

أكرم حسني يرد على اتهامات محمود المنسي

وفي وقت سابق، ردَّ حسني على اتهامات المنسي بسرقته، لافتةً إلى أن الألحان تعتبر تيمة فلكلورية صعيدية معروة لدى المثيرين، وليست شيء خاص وملك لأحدهم، قائلًا: "اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس، وشبه كمان مدد يا رب لحمادة هلال، تتر مسلسل المداح، وشبه خلاني بعدت بتاعة محمد الشرنوبي، وهي تيمة فلكولورية من الصعيد كلنا متأثرين بيها".

أكرم حسني متهم بسرقة كلمات أغنية "للي"



وتعرض أكرم حسني لتهمة أخرى بسرقة كلمات الشاعر عادل صابر، حيث ادعى الأخير أن الفنان سرق كلمات أغنيته من أحد مؤلفاته الشعرية التي كان كتبها منذ فترة.

رد أكرم حسني على تهمة سرقة كلمات أغنيته "للي"

وجاء رد أكرم حسني في منشور شاركه عبر "فيسبوك"، كتب فيه بعض النقاط: "قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد على الإتهام ده .. فخلوني أوضح كذا نقطة:

- كل الحب والإحترام والتقدير لكل موهبة فنية تقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه.

- أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاح مؤقت.

- تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من ١٢ بيت مع جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي.

- لما كتبت الأغنية كانت مكونة من ٢٠ بيت اختار منهم الكنج ١٢ بيت وتم تسجيلهم فـ معتقدتش اللي كتب ٢٠ بيت هتقف معاه في جملة عشان يسرقها.

- أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من ٨ سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفظا لاصحاب حقوق الملكية الفكرية .. فاللي يعمل كده بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده.

- أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية فـ أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر.. أنا بعمل ده بحب.

- وأخيرا.. أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا فحبيت أوضح له.. أشكركم وآسف علي الاطالة.